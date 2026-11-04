A demokrata hullám végigsöpört Amerikán, Trump nehéz évek előtt áll

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A félidős választáson győzelmet aratott Amerika első fekete női kormányzója, az első nyíltan meleg férfi szenátor és az első női őslakos amerikai kormányzó is. A demokrata képviselők győzelme Trumpot nem tántorítja el.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 04. 12:48
A demokrata hullám végigsöpört Amerikán, Trump nehéz évek előtt áll
Illusztráció Fotó: APU GOMES Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Trump vezette republikánusok a kultúrharc kérdései, például a transzneműek jogai miatt támadták a demokratákat, miközben ellenfeleiket radikálisnak és szélsőségesnek ábrázolták. De közvélemény-kutatásról közvélemény-kutatásra a választók egyértelművé tették, hogy sokkal jobban aggasztják a pénztárca kérdései.

Újdonságot jelentő demokrata sikerek

A demokrata hullám végigsöpört az országon, a republikánusok a Reuters és az USA Today által összeállított összesítések szerint a mintegy 1700 megyéből, ahol kedden este a legtöbb szavazatot számolták, néhány kivételével mindenhol veszítettek pozíciójukból.

A félidős választáson győzelmet aratott Amerika első fekete női kormányzója, az első nyíltan meleg férfi szenátor és az első női őslakos amerikai kormányzó is – írja a Euronews hírcsatorna. 

ATLANTA, GEORGIA - NOVEMBER 03: Georgia Gov.-elect Keisha Lance Bottoms speaks during an election night watch party at the Atlanta Marriott Marquis on November 03, 2026 in Atlanta, Georgia. Bottoms defeated Republican gubernatorial candidate Rick Jackson to become the nation's first Black woman governor. Megan Varner/Getty Images/AFP (Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Keisha Lance Bottoms
Fotó: AFP

Georgia déli államában a demokrata Keisha Lance Bottoms nyerte a kormányzóválasztást, ezzel ő lett az első fekete nő, akit az Egyesült Államok bármely államában megválasztottak a legfelsőbb tisztségre. Bottoms, Atlanta korábbi polgármestere Rick Jackson milliárdos egészségügyi vezetőt győzte le, a kormányzói hivatal így több mint két évtizedes republikánus ellenőrzés után visszakerült a demokraták kezébe.

Chris Pappas demokrata képviselő eközben az első nyíltan meleg férfi lesz az amerikai szenátusban, miután New Hampshire-ben megnyerte a választást. Új-Mexikóban pedig a demokrata Deb Haaland lett az első őslakos nő, akit megválasztottak a kormányzói posztra, megelőzve a republikánus Gregg Hullt.

A Laguna Pueblo törzs tagjaként belügyminiszterként szolgált Joe Biden volt elnök alatt, és az első őslakos amerikai volt, aki az Egyesült Államok kabinettitkáraként szolgált.

Michiganben a baloldali Abdul El-Sayed szoros, nagy nyilvánosságot kapott versenyben nyert, amelynek célja az volt, hogy ő legyen az első muszlim, akit megválasztottak az amerikai szenátusba. 

A korábbi egészségügyi vezető hatalmas kampánytáborokat vonzott Michigan-szerte az egészségügyi ellátás ingyenessé tételére vonatkozó ígéreteivel.

A félidős választás számos állami szintű választási újdonságot is hozott, köztük Gina Hinojosa győzelmével Texas első latin-amerikai kormányzóját.

Előretekintve, ha a jelenlegi képviselőházi kisebbségi vezető, Hakeem Jeffries nyeri el a házelnöki posztot, ahogy az várható az új Kongresszusban, ő lesz az első fekete bőrű képviselőházi elnök az Egyesült Államok történetében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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