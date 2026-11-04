A demokrata hullám végigsöpört Amerikán, Trump nehéz évek előtt áll

A Trump vezette republikánusok a kultúrharc kérdései, például a transzneműek jogai miatt támadták a demokratákat, miközben ellenfeleiket radikálisnak és szélsőségesnek ábrázolták. De közvélemény-kutatásról közvélemény-kutatásra a választók egyértelművé tették, hogy sokkal jobban aggasztják a pénztárca kérdései.

Újdonságot jelentő demokrata sikerek

A demokrata hullám végigsöpört az országon, a republikánusok a Reuters és az USA Today által összeállított összesítések szerint a mintegy 1700 megyéből, ahol kedden este a legtöbb szavazatot számolták, néhány kivételével mindenhol veszítettek pozíciójukból.

A félidős választáson győzelmet aratott Amerika első fekete női kormányzója, az első nyíltan meleg férfi szenátor és az első női őslakos amerikai kormányzó is – írja a Euronews hírcsatorna.

Keisha Lance Bottoms

Fotó: AFP

Georgia déli államában a demokrata Keisha Lance Bottoms nyerte a kormányzóválasztást, ezzel ő lett az első fekete nő, akit az Egyesült Államok bármely államában megválasztottak a legfelsőbb tisztségre. Bottoms, Atlanta korábbi polgármestere Rick Jackson milliárdos egészségügyi vezetőt győzte le, a kormányzói hivatal így több mint két évtizedes republikánus ellenőrzés után visszakerült a demokraták kezébe.

Chris Pappas demokrata képviselő eközben az első nyíltan meleg férfi lesz az amerikai szenátusban, miután New Hampshire-ben megnyerte a választást. Új-Mexikóban pedig a demokrata Deb Haaland lett az első őslakos nő, akit megválasztottak a kormányzói posztra, megelőzve a republikánus Gregg Hullt.

A Laguna Pueblo törzs tagjaként belügyminiszterként szolgált Joe Biden volt elnök alatt, és az első őslakos amerikai volt, aki az Egyesült Államok kabinettitkáraként szolgált.

Michiganben a baloldali Abdul El-Sayed szoros, nagy nyilvánosságot kapott versenyben nyert, amelynek célja az volt, hogy ő legyen az első muszlim, akit megválasztottak az amerikai szenátusba.

A korábbi egészségügyi vezető hatalmas kampánytáborokat vonzott Michigan-szerte az egészségügyi ellátás ingyenessé tételére vonatkozó ígéreteivel.