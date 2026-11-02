Békepárti győzelem Bulgáriában: kudarcot vallott az összefogás

Boriszov különös politikai játszmája

A választás egyik legérdekesebb szereplője nem is valamelyik elnökjelölt, hanem Bojko Boriszov, a GERB vezetője volt.

Boriszov az első fordulóban nem állított saját jelöltet, és pártját sem mozgósította. Hasonló magatartást tanúsított Deljan Peevszki, a DPSZ vezetője is. A Sega napilap elemzése szerint a két politikus tudatosan távol tarthatta szavazóit az urnáktól, hogy ezzel gyengítse Radev politikai pozícióit.

A második forduló előtt azonban Boriszov Gjurov mellé állt.

A második forduló előtt Boriszov Gjurov mellé állt

Fotó: AFP

Bejelentette, hogy személyesen rá szavaz, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy választóinak nem mondhatja meg, kit támogassanak.

Ez a kettősség többféleképpen értelmezhető. Lehetséges, hogy Boriszov valóban Gjurov győzelmét kívánta elősegíteni, de az is, hogy elsősorban saját pártjának politikai mozgásterét igyekezett megőrizni tekintettel a jövő évi helyhatósági választásokra. A GERB hagyományosan erős önkormányzati pozíciókkal rendelkezik, amelyek megőrzése Boriszov számára stratégiai jelentőségű. Az eredmény mindenesetre arra utal, hogy a GERB vezetőjének személyes állásfoglalása nem volt elegendő a választás megfordításához.

Győzelem, de nem korlátlan felhatalmazás

A választás másik meghatározó tényezője az alacsony részvétel volt. Bár a második fordulóban többen szavaztak, mint az elsőben, a választópolgárok jelentős többsége ezúttal is távol maradt.