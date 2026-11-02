Békepárti győzelem Bulgáriában: kudarcot vallott az összefogás

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Egyetlen hét alatt megfordult a bolgár elnökválasztás politikai értelmezése. Az első forduló után még Rumen Radev miniszterelnök meggyengüléséről és az ellenzék váratlan sikeréről beszéltek. A második forduló azonban megmutatta, hogy a jobboldali és liberális pártvezetők látványos összefogása nem feltétlenül jelent valódi választói egységet. Ilijana Jotova fölényes győzelme így nemcsak az államfői tisztség sorsát döntötte el, hanem a bolgár ellenzék politikai súlyáról is sokat elárult.

Magyar Nemzet
2026. 11. 02. 10:31
Békepárti győzelem Bulgáriában: kudarcot vallott az összefogás
Ilijana Jotova Fotó: IVETA DONEVA Forrás: Hans Lucas

Boriszov különös politikai játszmája

A választás egyik legérdekesebb szereplője nem is valamelyik elnökjelölt, hanem Bojko Boriszov, a GERB vezetője volt.

Boriszov az első fordulóban nem állított saját jelöltet, és pártját sem mozgósította. Hasonló magatartást tanúsított Deljan Peevszki, a DPSZ vezetője is. A Sega napilap elemzése szerint a két politikus tudatosan távol tarthatta szavazóit az urnáktól, hogy ezzel gyengítse Radev politikai pozícióit.

A második forduló előtt azonban Boriszov Gjurov mellé állt. 

Leader of the GERB party and former Prime minister Boyko Borisov casts his ballot at a polling station during Bulgaria's parliamentary elections in Sofia on April 19, 2026. Bulgarians vote in the country's eighth election in five years today, with ex-president Rumen Radev's grouping tipped to win on a pledge to fight corruption, after an anti-graft movement triggered a long political crisis. (Photo by DIMITAR KYOSEMARLIEV / AFP)
A második forduló előtt Boriszov Gjurov mellé állt
Fotó: AFP

Bejelentette, hogy személyesen rá szavaz, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy választóinak nem mondhatja meg, kit támogassanak.

Ez a kettősség többféleképpen értelmezhető. Lehetséges, hogy Boriszov valóban Gjurov győzelmét kívánta elősegíteni, de az is, hogy elsősorban saját pártjának politikai mozgásterét igyekezett megőrizni tekintettel a jövő évi helyhatósági választásokra. A GERB hagyományosan erős önkormányzati pozíciókkal rendelkezik, amelyek megőrzése Boriszov számára stratégiai jelentőségű. Az eredmény mindenesetre arra utal, hogy a GERB vezetőjének személyes állásfoglalása nem volt elegendő a választás megfordításához.

Győzelem, de nem korlátlan felhatalmazás

A választás másik meghatározó tényezője az alacsony részvétel volt. Bár a második fordulóban többen szavaztak, mint az elsőben, a választópolgárok jelentős többsége ezúttal is távol maradt.

Ez óvatosságra int a politikai következtetések levonásakor. Jotova meggyőző győzelmet aratott a szavazók körében, de ebből nem lehet automatikusan a teljes bolgár társadalom külpolitikai álláspontjára következtetni.

A győzelem ugyanakkor kétségtelenül megerősíti Radev helyzetét. Az áprilisi parlamenti választások után a Progresszív Bulgária önálló többséggel alakíthatott kormányt, most pedig a miniszterelnök korábbi alelnöke kapott ötéves államfői mandátumot.

Ez intézményi folytonosságot és kiszámíthatóbb együttműködést teremthet a kormány és az elnöki hivatal között. Ugyanakkor felveti azt a kérdést is, hogy a végrehajtó hatalommal politikailag szövetséges államfő mennyire tudja betölteni alkotmányos ellensúlyozó szerepét.

A jobboldali és liberális ellenzék számára a vereség ennél közvetlenebb tanulsággal szolgál: a közös politikai ellenfél önmagában nem elegendő az egységes választói tábor megteremtéséhez.

Egy héttel ezelőtt még úgy tűnt, hogy a bolgár választók sárga lapot mutattak Rumen Radev kormányának. A második fordulóban azonban nem került elő az újabb figyelmeztetés. Ehelyett a jobboldali és liberális pártvezetők szembesültek azzal, hogy a politikai összefogás önmagában nem elegendő a választók megnyeréséhez. A kérdés most már nem az, hogy Radev túlélte-e az elnökválasztást, hanem az, hogy ellenfelei milyen következtetéseket vonnak le saját kudarcukból.ű

Borítókép: Ilijana Jotova (Fotó: AFP)

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