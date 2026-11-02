Bulgária: Meglepetést okozott az elnökválasztás második fordulója
Ilijana Jotova, Bulgária megbízott elnöke nyerte az elnökválasztás második fordulóját a Központi Választási Bizottság hétfői, majdnem végleges eredményei szerint. Ezzel ő lett Bulgária első megválasztott női államfője.
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