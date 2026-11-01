Donald Trump menedéket nyújt: addig marad Bolsonaro az Egyesült Államokban, amíg akar + videó
Megkérdőjelezi a brazíliai elnökválasztás tisztaságát Donald Trump amerikai elnök, aki a mar-a-lagói birtokán megerősítette: az Egyesült Államok menedéket nyújt a választásokon alulmaradt jobboldali elnökjelöltnek, Flávio Bolsonarónak. Az amerikai elnök szerint a Bolsonaro családdal rendkívül tisztességtelenül bántak a brazil hatóságok, a voksolást pedig egyenesen szégyenteljesnek nevezte.
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