Európa retteg: orosz katonai veteránok listáját adta át Ukrajna
Több mint félmillió nevet tartalmazó listát adott át Ukrajna európai szövetségeseinek, azok az orosz katonák szerepelnek rajta, akiket azonosítottak a háborúban a harcmező túlfelén. Az ukránok szerint potenciálisan veszélyt jelentő orosz háborús veteránok felvétele a biztonsági listákra azonban nem automatikus, Kijev pedig mindent megpróbál, hogy kizárja a harcosokat Európából.
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