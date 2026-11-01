Visszatérés előtt: közös politikai jövőről egyeztetett Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics
Orbán Viktor korábbi miniszterelnök szombaton Szerbiába utazott, a Fidesz elnöke találkozott Alekszandar Vucsics volt szerb államfővel és Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével is.
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