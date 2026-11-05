Svédország felkészül: visszaállítják az ellenőrzést a schengeni határokon
Hat hónapra visszaállította Svédország a határellenőrzést a schengeni zónával szemben biztonsági aggodalmakra hivatkozva. Stockholm az orosz-ukrán háború jelentette fenyegetést hozta fel indokként.
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