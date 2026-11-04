Vérbankok készletét próbálták megsemmisíteni a hűtők felforrósításával
Három franciaországi vérbankot ért kibertámadás, ugyanazzal a módszerrel, amellyel korábban a bevásárlóközpontok hűtőkamráit támadták. A szolgáltatók időben felfedezték a veszélyes hőmérsékletemelkedést és meghiúsították az akciót, ami tönkretette volna a vérbankok készleteit.
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