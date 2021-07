Elítélt szexuális bűnöző a magyar pedofiltörvény jelentéstevője

Pornográf tartalmú anyagok terjesztéséért ítélték két év felfüggesztett szabadságvesztésre azt a máltai politikust, aki a Magyarországról szóló legújabb európai parlamenti (EP-) határozattervezet jelentéstevője. A máltai munkáspárti Cyrus Engerert abban találta bűnösnek egy máltai bíróság 2014-ben, hogy

– olvasható a The Malta Independent akkori beszámolójában. Eszerint a két férfi homoszexuális kapcsolata 2009 decemberében ért véget, napokkal később Marvic Camilleri kollégái egy ismeretlen e-mail-címről kompromittáló felvételeket kaptak Camilleriről. A sértett a rendőrséghez fordult, mondván: Cyrus Engerert sejti a történtek mögött, aki szakításuk miatt bosszút akart állni rajta.

Az Európai Parlament balliberális többsége arra készül, hogy csütörtökön határozatot fogadjon el Magyarországgal szemben a pedofilellenes törvénnyel kapcsolatban. – Az Európai Parlament a lehető leghatározottabban elítéli a magyar Országgyűlés által elfogadott törvényt, amely egyértelműen sérti az uniós értékeket, elveket és jogot – olvasható az elfogadás előtt álló, a Népszava birtokába került EP-állásfoglalásban, amelynek előadója Cyrus Engerer. A szocialista EP-képviselő arra figyelmezteti az Európai Bizottságot: addig ne hagyja jóvá a Magyarországnak járó helyreállítási pénzeket és a 2021–2027 közötti költségvetésből finanszírozott projekteket, amíg nem nyer bizonyítást, hogy a források nem járulnak hozzá az alapvető emberi jogok megsértéshez.

