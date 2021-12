Sára Sándor tiszteletére avattak szobrot a Nemzeti Panteonban

A Népfőiskola Alapítvány, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Nonprofit Kft., valamint a Dunaversitas Egyesület által idén huszadik alkalommal meghirdetett Lakiteleki Filmszemlére 178 alkotás érkezett. A zsűri döntése alapján harmincnégy film jutott a döntőbe. Ezek közül választották ki a három legjobbat, de számtalan különdíjat is kiosztottak pénteken a Kölcsey Házban megrendezett ünnepségen.

Az eredményhirdetés előtt Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendező, a zsűri elnöke értékelte a filmeket. Elmondta, nehéz dolga volt a zsűri tagjainak, hiszen sokféle, egymáshoz nem hasonlítható alkotásról kellett ítéletet mondani. Buglya Sándor szerint a huszadik évfordulóját megélt Lakiteleki Filmszemle egy hungarikum. Hungarikum, mert különleges, egyedi és minőségi. Ez a húsz év megmutatta, hogy jó döntés volt a kisközösségi filmszemle elindítása. Nincs másik ilyen szemle az országban, ahol kisközösségi filmműhelyek, televíziók, falusi, iskolai filmkészítők mutathatják be a munkáikat – fogalmazott a zsűri elnöke, aki szerint a hungarikum filmszemle másik különlegessége, hogy a Kárpát-medence felfedezése bújik meg mögötte.

Az eredményhirdetés előtt Buglya Sándor, a zsűri elnöke értékelte a filmeket Fotó: Bús Csaba

Hozzátette, ennek a filmszemlének nem is a díjak elnyerése a lényege, hanem az, hogy ezek a filmek évtizedek múlva is emlékezni fognak a XXI. század kezdetére. Buglya Sándor kiemelte a Lakiteleki Filmszemle közösségépítő erejét is. Mint mondta, nincs az országban másik olyan filmszemle, ahol harminctagú szakmai zsűri értékel, sőt a közönség is zsűrizik.

Az ünnepélyes díjátadó után a Hungarikum Ligetben leplezték le a két éve elhunyt Kossuth-díjas operatőr, filmrendező Sára Sándor bronz mellszobrát, amelyet Lantos Györgyi szobrászművész készített.

A Nemzeti Panteonba került alkotást Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke és Sára Balázs – Sára Sándor fia – Balázs Béla-díjas operatőr, filmrendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Zsigmond Vilmos Mozgókép-művészeti Intézetének vezetője, és Bíró Zoltán irodalomtörténész, a Népfőiskola Alapítvány kurátora leplezte le, majd pedig Bagi Ferenc plébános áldotta és szentelte meg.

Lezsák Sándor mondta a filmszemlét lezáró beszédet Fotó: Bús Csaba

Lezsák Sándor a filmszemlét lezáró beszédében Sára Sándorra emlékezett. Mint mondta, Sára Sándor az elmúlt száz esztendőnek olyan személyisége volt, aki képes volt a valóságot odaültetni a kamera elé. A filmrendezőt idézve elmondta, a film akkor születik meg, amikor megnézik. Ez a feladata ennek a filmszemélnek, hogy a filmek megszülessenek a nézők előtt – fogalmazott a honatya, aki bejelentette, hogy jövőre is megrendezik a Lakiteleki Filmszemlét, a 21. nyerő szám mottóval.

Borítókép: Sára Balázs, Lezsák Sándor és Buglya Sándor főhajtása Sára Sándor mellszobra előtt (Fotó: Bús Csaba)