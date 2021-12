Meglepetés művészek a Madách színpadán a fogyatékossággal élő emberek világnapján

A Madách Színház csütörtök esti, Mamma Mia! című előadásának fináléja előtt Szirtes Tamás, a színház igazgatója váratlanul a színpadra hívta a Baltazár Színház ép és fogyatékossággal élő színészeit, hogy a musical egyik dalát közösen adják elő a darabban szereplő színészekkel karöltve. „A nézők egy pillanatra megilletődtek, a meglepetés azonban egy szempillantás alatt mosolyba, tapsba és könnyekbe fordult.” – mondta Szirtes Tamás. „Túl a 400. előadáson már megszoktuk, hogy a finálé végén egyébként is túlcsordulnak az érzelmek. A közönség reakciója azonban ezúttal a szokásosnál is emelkedettebb volt. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy méltóképpen valósult meg a két színház közötti együttműködés, büszkék vagyunk, hogy mi is hozzájárulhattunk a befogadás üzenetéhez.” – tette hozzá.

Az 1998-ban alakult Baltazár Színház az egyetlen olyan színtársulat hazánkban, ahol ép és értelmi sérült színészek együtt játszanak. Az intézmény így egyszerre lát el művészi és társadalmi feladatot, munkásságával lehetőséget teremt sérült emberek számára, hogy tehetségüket megmutassák a nézőknek. A színház legfontosabb célkitűzése, hogy színvonalas előadásokkal bizonyítsa: a fogyatékossággal élő emberekkel szembeni előítéletek átírhatók. A mostani vendégszereplést egy több napos felkészülési időszak előzte meg, amelyben Kováts Kriszta, a Madách Színház színésze, egyben a Baltazár Színház rendezője vállalt kiemelt szerepet. „Sok éve dolgozom már a Baltazárban, ezalatt én is nagyon sokat tanultam tőlük. Az a jelenlét és kisugárzás, ami árad belőlük, igazán irigylésre méltó. Különleges élmény számomra, hogy megtaníthattam őket az egyik dalra - arra a dalra, ami a zene csodájáról szól. Évek óta dolgozom velük és sok különleges előadást hoztunk már létre, de ezt az estét mindnyájan nagyon vártuk. Azt, hogy a Madách színpadán együtt lehettünk a nézők előtt, azt hiszem ezt sose fogjuk elfelejteni.” – monda el a fellépés kapcsán Kováts Kriszta.

A két színház kooperációja a Szerencsejáték Zrt. „Tarts velünk egy akadálymentes jövőért!” szemléletformáló kampányának részeként valósult meg, amely motiváló történeteken keresztül mutatja be az ismert és kevésbé ismert érintettek inspiráló életútjait, ezzel is egy aktív, cselekvő közösségbe invitálva mindenkit. „Magyarországon ma egymillió embert, fogyatékossággal élőket és családtagjaikat érinti a mindennapokba való beilleszkedés és befogadás ügye. A Baltazár társulata olyan kultúrát kíván megteremteni Magyarországon, amely lehetőségét nyújt a fogyatékossággal élő emberek számára is, hogy teljes életet éljenek.” – mondta Bánhegyi Zsófia, a cég kommunikációs és marketing igazgatója. „A nemzeti lottótársaság közel 20 éve zászlóshajó szerepet vállal a fogyatékossággal élők integrációjának területén, amelyben fontos szerepet szánunk a szemléletformálásnak. Az akadálymentes jövő nem csak a fizikai akadályok elhárításával, hanem a gondolatokban történő változással, a befogadással valósíthatjuk meg. Megtiszteltetés számunkra, hogy a fogyatékossági ügyért tett erőfeszítéseink mellé olyan emberek álltak, mint Illés Fanni paralimpiai bajnok, Barabás Lőrinc, nemzetközi hírű trombitaművész, valamint Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok vízilabdázó – ezúttal pedig a Baltazár Színház társulata.” – tette hozzá.

Borítókép: A Madách Színház színészei a Baltazár Színház ép és sérült művészeivel együtt léptek fel. (Fotó: Szerencsejáték ZRt.)