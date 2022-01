Ahol az erotika világa a képzeletben van

– Továbbra is a sokszínűség jellemzi a Budapesti Operettszínház repertoárját, hiszen az elmúlt években bemutattuk egyebek mellett a Csárdáskirálynő című operettet Vidnyánszky Attila rendezésében, a Hegedűs a háztetőn című musicalt Bozsik Yvette rendezésében. De gondoltunk a legkisebbekre is: a Rozsda lovag és Fránya Frida című gyerekmusicalt szintén Bozsik Yvette álmodta színpadra. Nem titkolt szándékunk, hogy minél szélesebb közönségréteget csalogassunk be a teátrumba – mondta Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója a Veszedelmes viszonyok című kétrészes zenedráma szerdán tartott sajtótájékoztatóján.

Choderlos de Laclos világhírű levélregénye mélyen és plasztikusan ábrázolja a vonzalom, a csábítás, a megrontás, a gonoszság és a gyönyör mozgatórugóit, az emberi hiszékenység és kétszínűség árnyalatait, a nemek közti harcot.

Kiss Csaba elmondása szerint harmincöt éves pályája során még soha nem volt olyan nehéz helyzetben, mint most, ugyanis a próbafolyamatot mindvégig megnehezítette a járvány. Mint mondta, bár feleannyi próbaidejük volt, az egész társulaton érezte a bizalmat, az odaadást, hogy mennyire szeretnék színpadra állítani a darabot. – Másfél éve dolgozunk az előadáson Kovács Adriánnal, aki lenyűgöző zenét komponált az általam írt darabhoz. Néha még Bartók zenéjét is ki lehet hallani a dalokból – tette hozzá Kiss Csaba, aki a rokokó divatjába és szokásaiba is beavatott minket a sajtótájékoztatón. Ízelítőt kaptunk a Berzsenyi Krisztina által tervezett káprázatos jelmezekből: rizsporos parókák, különleges hímzések és szabásvonalak, korhű alsóneműk, fűzők, alsószoknyák tükrözik a rokokó gazdagságát. Mint elhangzott, a Veszedelmes viszonyok erotikus darab, de egyetlen trágár kifejezés sem hangzik el benne.

A rokokóban az erotika világa a képzeletben van

– hangsúlyozta Kiss Csaba, rámutatva: az előadás a hátsó gondolatokról szól, s ezt megjeleníteni nehéz feladat a színészeknek.

Az előadás díszletét a Kálmán Imre Teátrum tere adja. Úgy érezhetjük, mintha egy szalonban lennénk. A bensőséges térben a színészek olykor leülnek mellénk, akár meg is szólítanak minket. Emellett a kereveten ugyanaz az ornamentika köszön vissza, mint az erkélysor homlokfalán. Látványvilágában pedig azért is lesz különleges az előadás, mert a háttérben élő kivetítéseket láthatunk, ezáltal a darab olyan árnyalatait és részleteit ismerhetjük meg, amiket egyébként nem.

Ebben a darabban senki sem azt mondja, amit gondol. Minden szereplőnek két arca van: az egyik az, amit a világnak megmutat, és van egy belső világa, amelyet a leveleibe rejt.

Ez a fajta kettősség teszi hihetetlenül izgalmassá az előadást. Kovács Adrián elárulta, hogy a lelki folyamatokat komponálta meg, ami a beszélgetések mögött van, a darabban zajló társalgások mögötti mélységet, a szereplők véleményét és hazugságaikat zenésítette meg. Így született meg egy rokokó zenei világ, valahol a neobarokk és a musical műfajának határán.

Az előadás díszletét a Kálmán Imre Teátrum tere adja. Fotó: Art&Lens Photography

A sajtótájékoztatón előadott dalokat hallgatva kijelenthetjük, hogy Kovács Adrián olyan zenéket komponált, amelyek egyszerre klasszikus, barokkos jellegűek, lehet érezni, hogy a Veszedelmes viszonyok című XVIII. századi levélregényhez készültek, ugyanakkor kortárs az egész.

A darabot január 28-án és 29-én mutatják be a Kálmán Imre Teátrumban, az előadás főbb szerepeiben Janza Kata, Polyák Lilla, Füredi Nikolett, Peller Anna, Gubik Petra, Széles Flóra, Kocsis Dénes és Sándor Péter lép színpadra.

Borítókép: A sajtótájékoztató résztvevői betekintést nyertek a Veszedelmes viszonyok című előadásba (Fotó: Art&Lens Photography)