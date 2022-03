A nagykoncert, amit egyedül kell végigjátszani

„Szokolay Balázs ezerarcú zongoraművész, igényes és kifinomult virtuozitásával, a nemzetközi zenei élet egyik legkiemelkedőbb mestere. Hol kamarazenészként tökéletes összhangban figyel partnerére, hol kimagasló Liszt-játékos, hol pedig Brahms, Schubert, Mendelssohn, Grieg, Bartók darabjainak ihletett tolmácsolója. Koncertjein a közönség nem győz betelni a megfogott, különleges pillanatok varázsával, zseniális előadásmódjával, a művész atmoszférateremtő képességének hihetetlen érzelmi színskálájával. Szokolay, az inspirált és inspiráló művész, aki természetes gesztussal, nemes eleganciával, méltósággal és mérhetetlen profizmussal játszik hangszerén, minden felesleges csinnadrattát nélkülözve. Növendékeit különleges tudással indítja el karrierútjukon, eddig több mint 50 nemzetközi díjat nyertek zenei versenyeken.” – olvashatjuk menedzsere, Ableda Ilona oldalán, aki mai napig segítője mindennapi szenvedésének enyhítésében is. Ableda Ilona könnyes szavakkal biztosította a karzaton tolókocsijában jelen lévő zongoraművészt, hogy ugyanúgy mellette lesz mindvégig, mint óriási sikerei idején, a világ legnagyobb koncerttermeiben.

Somossy Barbara volt az est háziasszonya is. Elmondta, hogy Szokolay Balázst egy forgatás során ismerte meg 2018-ban, amikor az M5 kulturális csatornára készített róla portréfilmet. Amellett, hogy óriási művészt ismert meg benne, emberileg is megszerette, és figyelemmel követte a munkásságát. Ebből a portréfilmből is játszottak le részleteket.

– Gyermekkoromtól kezdve minden alapélményem abban erősített, hogy az egész életemet zongorán keresztül kell kifejeznem

– mondta a filmben, az akkor még ereje teljében lévő művész. Tanítványairól is beszélt, akik sokat jelentettek számára. 1987-től oktatott a Zeneakadémián, 2012-től pedig a weimari Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. – Misszióm az utánpótlást nevelni, a közönséget felemelni, hogy valódi értékekre reagáljanak – hangzott el a portréfilmben az ars poeticának is beillő mondat.

Szokolay Balázs a filmvásznon. Fotó: Bach Máté

Ősszel tudta meg Somossy Barbara Ableda Ilonától, hogy Szokolay Balázs beteg, és olyan kórral küzd, amelynek során egyre inkább a saját teste börtönébe kerül. Jóllehet mentálisan kifogástalan állapotban van, az idegrendszere és az izomzata között megszakad a kapcsolat. Ekkor döntötte el Barbara, hogy vizsgafilmjét róla készíti. Zsoldos Balázzsal együtt írták meg a forgatókönyvet.

A filmben nem elsősorban a művészt, hanem magát az embert szerette volna megmutatni, aki ezen a küzdelmes, fájdalmas úton jár, de megbékél a sorsával, mert élteti a zene.

A film mottója is ez:

A nagy koncert, amelyet egyedül kell végigjátszani.

Somossy Barbara Koltai Lajos filmrendező mesterképzésére jár az egyetemen. Kiemelte a nemzet művésze, a Kossuth-díjas operatőr és filmrendező szerepét a film létrehozásában, hiszen ő mentorálta a forgatókönyv születését, és a forgatásra is kilátogatott. A tanár úr is Szokolay-rajongó, ez abból a filmüzenetből is kiderül, amit Koltai Lajos küldött a rendezvényre, mert személyesen nem jöhetett el. – A szeretet hozta létre a filmet – összegezte a filmrendező az üzenet végén.

A vizsgafilm levetítése előtt az este meglepetése következett.

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár Szokolay Balázs érdemeinek felsorolása és a művész köszöntése után elmondta, hogy szeretné átadni neki a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.

Szűnni nem akaró taps közben ment fel az államtitkár a karzatra, hogy átadja a díjat a zongoraművésznek, aki annyit tett a magyar kultúra és zene nemzetközi elismeréséért.

A filmben Szokolay Balázs küzdelmét és művészi halhatatlanságát igyekezett bemutatni Somossy Barbara. Simon Kornélt láthatjuk a zongoraművész szerepében, melyet mély átéléssel játszott. A színész így nyilatkozott egy interjúban: „A film Szokolay Balázs ALS-betegségben szenvedő zongoraművész tiszteletére készült, aki már sem mozogni, sem beszélni nem tud. Őt kellett megjelenítenem egészségestől a nagyon betegig. Szép, szomorú és felemelő feladat volt sok belső gyötrelemmel, de nyilván ezek eltörpülnek az övéi mellett, mert én fel tudok állni ebből a székből, de Balázs már soha nem fog, hacsak nem történik valami csoda. Egy ilyen élethelyzetbe belebújni még átmenetileg is, erre nehezen találok szavakat...Ezt a szerepet élni kellett: felgerjeszteni magamban azokat az archetipikus fájdalmakat, amelyek potenciálisan mindenkiben ott vannak, aki ilyen élethelyzetbe kerül. Ha ez nagyjátékfilm lett volna, abba biztosan belepusztulok”– mondta Simon Kornél. Ableda Ilonát, mindennapi szenvedéseiben is segítőjét Tóth Ildikó alakítja nagyon hitelesen. A megrázó film operatőre Kapitány Frigyes, akinek ez lett a diplomafilmje. – A legméltóbb módon szerettem volna megfogni a betegségét, és nemcsak a vele járó nehézségeket, hanem a példaértékű küzdelmét is be akartam mutatni, amit akár egy mosolyért is vív egy ilyen beteg ember, egy ekkora művész – nyilatkozta Somossy Barbara.

Nem csupán Szokolay Balázsnak adhat erőt ez a film, hanem mindenkinek, mert azt mutatja be, hogy végsőkig dacol a sorssal. A filmnek küldetése lett, a jótékonysági est keretében volt a premierje. A rendező abban bízik, hogy tudnak segíteni a drága gyógyíttatási költségek fedezésében. Szokolay Balázs mindennapos harca, 24 órás otthoni ápolása, kezelései és gyógyszerei, vagyis életének meghosszabbítása rendkívül sokba kerül.

Aki tud segíteni, adományait a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány erre a célra használható bankszámlaszámára utalhatja.

Borítókép: Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a díjátadón (Fotó: Bach Máté)