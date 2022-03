Jótékonysági koncertet ad Nédó Olga és az Udvari Kamaraszínház

Mint korábban megírtuk, az Udvari Kamaraszínház segélykoncertet ad a háborús menekültek és a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Március 8-án, este 19 órától Orbán Bori és a Virage de Piaf zenekar dzsesszestjét láthatják az érdeklődők a Pozsonyi úti altemplomban (bejárat a Gogol utca felől). Ugyanitt április 1-jén, 19 órakor Nédó Olga Kölcsey-, Prima- és Nívó-díjas hegedűművész lép fel. Az est vendégművésze Ficsor Eszter és Csizmadia Gergely.

Nédó Olga a klasszikus zenei műfajon kívül az igényes könnyűzene világában is otthonosan mozog. A musicalek, a filmzene, az operett- és operairodalom gyöngyszemei is megtalálhatók repertoárjában. Művészi küldetésének tekinti a komolyzene népszerűsítését, hogy a közönség, és különösen a fiatalok felfigyeljenek a klasszikus zene szépségeire. A crossover stílussal teszi könnyedebbé a hangzásvilágát. Előszeretettel csempészi műsorába a magyar zenéket, hogy ezzel is népszerűsítse hazánkat. Pályafutása során koncertezett többek között az Amerikai Egyesült Államokban, Európa nagyvárosaiban, és Kínában is megfordult már. Olyan hírességekkel lépett színpadra, mint Jose Cura, Richard Clayderman.