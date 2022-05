Újrajátszott ostrom

– Csaknem 300 hazai és külföldi hagyományőrző részvételével, hadtörténész által megtervezett, látványos ütközetekkel, katonai táborokkal, életmód-bemutatókkal, párbajokkal várják az érdeklődőket a rendezvényen – mondta el Zombori Mihály szervező az MTI-nek

A rendezvény a pataráról, azaz arról a kapupetárdáról kapta nevét, amellyel 1597-ben gróf Pálffy Miklós komáromi főkapitány egy hajnalon berobbantotta a vár kapuját, majd meglepetésszerű rajtaütéssel lerohanta az ellenséget. Így győzedelmeskedett a nemzetközi keresztény sereg.

A hadieseményeket az eredeti török kori helyszíneken, a tatai vár védműrendszerében játsszák újra a hagyományőrző csapatok, a kísérő rendezvények pedig a Kastély téren és az Öreg-tó partján várják az érdeklődőket.



Hadijáték eleveníti föl a keresztény hadak győzelmét Fotó: Tataipatara.hu

A vasárnapi látványos ostromjelenetekben pikások, muskétások, janicsárok és pattantyúsok mutatják be harci tudományukat és a korabeli taktikákat. A hadijátékok mellett múltidéző kiállítások, lovasbemutatók, korhű fegyverek, törökkávé-kóstolás és hastáncos bemutatók is megidézik a 16. századi életet. A vásári forgatagban mutatványosokkal, tűzzsonglőrökkel és vidám, történelmi színielőadásokkal is találkozhat a közönség.

Aprajafalvában kézműves-foglalkozások, csepűrágók tábora, valamint népi játszótér várja a gyerekeket.

Borítókép: A hagyományőrző sereg (Fotó: Tataipatara.hu)