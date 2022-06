Jubileumi kórusgála a Szent Efrém Férfikarral

A különleges koncerten megszólal a Trónok harca és a Shakespeare-korabeli Greensleeves dallamból komponált szimfonikus zenekari mű, a Swing à la Djangoval közösen adja elő a Szent Efrém Férfikar a népszerű Mozart Török induló feldolgozást, amibe a kilencvenes évek török pop koronázatlan királyának, Tarkannak két slágerét is elrejtették.

Victor Solomonnal megidézik az észak-amerikai gospelkultúrát: az As I Went Down kezdetű amerikai népdaltól az énekes saját szerzeményein át Leonard Cohen Hallelujahjáig terjed a közös számok listája. Sőt, a kiváló énekest nemcsak vokálisan, hanem zenekarrá alakulva is kísérni fogja a Szent Efrém Férfikar. Természetesen az együttes elmúlt húsz évének legfontosabb és legsikeresebb darabjai, így Bartók Béla Négy régi magyar népdal feldolgozása, Bubnó Tamás karácsonyi kántálócsokra és a Cherez pole című ukrán Mária-ének is elhangzik. A gálakoncert végén pedig több mint háromszáz fellépővel közösen éneklik el a Heaven for Everyone című késői Queen-dalt.

Fellép a Lautitia Kóruscsalád, a Budapesti Énekes Iskola, a várpalotai Szent János Iskola Cantate Kórusa és a Pueri Castelli Gyerekkórus, a Gödöllői Premontrei Schola, a Gráf Zsuzsanna vezette Angelica leánykar, a Heuréka Pop Orchestra és a Swing à la Django.

A jubiláló Szent Efrém Férfikar legnagyobb durranása 2022-ben a Margitszigeti nagy gála lesz. Erre készülnek immár egész évben, hogy örömet és élményt nyújtsanak, valamint az éneklés varázslatával egyre több embert hódítsanak meg. A küldetésük a zene és az ének, az éter és szellem emberi testben és hangban beteljesülő csodája!

– nyilatkozta Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház művészeti vezetője.

A Magyar Örökség- és Budapest Márka-díjjal kitüntetett Szent Efrém Férfikar névadójáról, Szír Szent Efrémről (306–373) – akit már kortársai a Szentlélek hárfája megtisztelő címmel illettek – feljegyezték, hogy énekei, himnuszai sok embert vezettek vissza az „igaz útra”.

A Szent Efrém Férfikar missziójának tekinti a kultúrák közötti párbeszéd kialakítását, így egyfajta béketeremtő szerepük van a Kelet és a Nyugat között, ugyanakkor nagy hangsúlyt helyeznek az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyomány (Liszt, Bartók, Kodály) ápolására is.

További információkat a zenekar honlapján olvashatnak.

Tekintsék meg a férfikar friss klipjét: