Világhírű művészek érkeznek a Liszt-ünnepre

Mi mindenre számíthatnak a fesztivál látogatói az idei Liszt-ünnepen? Az évszázadokon át eleven spanyol zenés színház, a zarzuela legszebb dalaival áll színpadra a hazai közönség kedvence, az operavilág legendája, Plácido Domingo, bizonyítva, hogy e műfaj nem pusztán a tradíciókról, de a jelenről és a jövőről is szól. Budapestre látogat a kiváló szaxofonművész, zenekarvezető, producer és zeneszerző, Ravi Coltrane, aki hat saját albuma mellett a nemzetközi dzsesszélet olyan ikonikus alkotóival készített felvételeket, mint Joe Lovano, David Liebman vagy Jack DeJohnette, október 18-án a Liszt-ünnepen pedig a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet tölti meg élettel és muzsikával. A három pozsonyi születésű Janoska fivér és a nagybőgőn játszó sógor, Julius Darvas egészen különleges módon teszi maivá és minden ízében „janoskássá” a legnagyobb klasszikusok jól ismert remekeit, legyenek azok Mozart-darabok vagy épp Beatles-dalok. Nem meglepő tehát, hogy rendszeresen napjaink legnagyobb világsztárjaival koncerteznek, október 11-én pedig a Zeneakadémia színpadán lépnek fel. Az ismert zeneszerző és nagyszerű klarinétművész, Jörg Widmann első operája nemcsak elgondolkodtató, provokatív, a modern biotechnológiához köthető etikai kérdéseket boncolgat, hanem egy izgalmas érzelmi drámát is megjelenít. Beleszerethetünk-e vajon egy klónba? A Roland Schimmelpfennig librettója alapján írt, Das Gesicht im Spiegel (Arc a tükörben) című mű a Neue Oper Wien előadásában debütál a fesztiválon.

Liszt öröksége és szellemisége, az életművét jellemző kiemelkedő minőség és formai gazdagság hűen tükröződik a nevét viselő fesztivál programjában számtalan műfajban, de természetesen világhírű zeneszerzőnk ikonikus művei sem hiányozhatnak a Müpa szervezésében megvalósuló Liszt-ünnepről.

Víkingur Ólafsson zongoristazseni Fotó: Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál

A világhírű izlandi zongoristazseni, Víkingur Ólafsson sok szálon kötődik a magyar zenéhez, lemezeivel, koncertjeivel világszerte nagy feltűnést keltett, és a magyar közönséget is elvarázsolta – október 22-én Ravel rendkívül üde és sziporkázóan szellemes zongoraversenyét a Montreáli Szimfonikus Zenekar partnereként adja elő, de a koncerten Liszt Ferenc előtti főhajtásképp a Les Préludes is felcsendül. Oláh Kálmán mindig szívesen fordult a klasszikus zenéhez, Bachhoz, Chopinhez éppúgy, mint Bartókhoz vagy Kodályhoz, ezúttal pedig – zeneszerzőként és előadóként is – olyan terepen mozoghat, mely különösen közel áll hozzá: október 19-ei estjén Liszt kompozícióiból merít inspirációt.

Az idén hetvenéves Rajkó zenekar Fotó: Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál

Sőt, az idén alapításának 70. évfordulóját ünneplő, számtalan díjjal kitüntetett Rajkó Zenekar is igazi különlegességgel készül a Liszt-ünnepre: jubileumi koncertjükön a kiváló zongoraművésszel, Balázs Jánossal kiegészülve Liszt nagyszabású rapszódiája, a Magyar fantázia szólal meg összetéveszthetetlen „Rajkó-stílusban”, felejthetetlen pillanatokat ígérve.

Természetesen a könnyebb műfajok rajongóinak is tartogat meglepetéseket a fesztivál. A 2011-ben létrejött ausztrál zenekar, a Hiatus Kaiyote stílusa valahol a neosoul és a dzsesszfunk határmezsgyéjén mozog, világuk egyedi, magával ragadó, műfaji kategóriákon átívelő: valódi zenei utazás. Erről és az énekes-gitáros Nai Palm kivételes színpadi jelenlétéről az Akvárium Klubban végre a hazai rajongók is meggyőződhetnek.

S ez még csak a kezdet:

a klasszikus, dzsessz-, világ- és könnyűzenei koncertek, operabemutatók mellett irodalmi, valamint képzőművészeti programok is várják az érdeklődőket Budapest legizgalmasabb kulturális intézményeiben az október 7-én kezdődő fesztiválon.

A Liszt-ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál folyamatosan bővülő programjáról és eseményeiről a fesztivál honlapján olvashatnak további információkat.