Fiatal magyar művészek New York-i kiállításokon

A New York-i magyarok közösségi központjában, a Magyar Házban Nemes Márton Albert Ádámmal közösen mutatkozott be Meta festmények sorozatával. Képei arra a helyre mutatnak, ahol legújabban a világ egy része létezik: valahol a fizikai és a digitális tér között. A Metaverzumban egy alternatív valóság jelenik meg megkettőzve, ugyanakkor a művész mintha egy-egy új ablakot is nyitna a festményei aljára applikált tükrökkel: a tükröződésben magunkat láthatjuk a kiállítótérben.

A Magyar Ház (Hungarian House of New York) egyébként a New York-i magyar diaszpóra független intézménye, amit a közösség öt kiváló képviselője (Schell Péter, Neuman de Végvár Ede, Pulvári Károly, Chorin Ferenc és Eckhardt Tibor) egy alapítványként hozott létre még a hatvanas években.

Eközben egy manhattani galéria, a Spencer Brownstone Gallery nemzetközi válogatásában Kiss Adrián szerepel Moto 1 című „dunyhaművével”. A steppelt bőrből készült szobor/kép/fali mű az alkotóra jellemző formában teremt valószínűtlen és szürreális kapcsolatot anyagok, formák és funkciók között – ezúttal bőrből. Megmunkált paplanokra emlékeztető, organikus textúrájú művei futurisztikus technológiákat idéznek meg a steppelt varrás hagyományos eszközeivel.

A Moto 1 Crucible című csoportos válogatásában Kiss Adrián mellett szerepel még Daniel Boccato, Char­lotte G, Chin Greene, Jane South, Lina McGinn, Mira Dayal, Trevor King, Viktor Timofeev és Zachary White egy-egy alkotása. A tárlat augusztus végéig várja látogatóit.

Borítókép: A New York-i Magyar Ház (Forrás: New York-i Magyar Ház)