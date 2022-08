Az államalapítás ünnepére leplezik le Attila szobrát

Néhány hónapos csúszás után, augusztus 19-én végre valóban leleplezik Ópusztaszeren Attila hun király öt méter magas mészkőszobrát, az alkotás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban látható majd. Az emlékpark főbejáratánál egy kisebb kunhalmot emeltek, az emlékművet ennek tetején helyezik el. Lapunk két éve, 2020 nyarán értesült arról, hogy egy gávavencsellői műhelyben letakarva várja sorsa jobbra fordulását Attila hun király mészkő szobra.

Akkor beszámoltunk róla, hogy az alkotás keresi gazdáját, olyan hazai önkormányzat jelentkezését várták, amely hajlandó elszállíttatni, méltó helyen és módon felállítani a szobrot. Megírtuk azt is, hogy az alkotást Ciráki F. György orvos kezdeményezésére a felvidéki származású Parlag István szobrász készítette el Petró Attila gávavencsellői kőfaragó vállalkozó műhelyében. Ezután Ciráki F. György méltó helyszínt keresett, ahol a szobrot fel lehetne állítani, de folyamatosan akadályokba ütközött.

Többekkel tárgyalt idehaza, járt a Felvidéken, sőt még Erdélyből is érdeklődtek a lehetőség iránt, de a megegyezés elmaradt. Ekkor mutattuk be a szobor történetét a Magyar Nemzetben. Ez év elején Ciráki F. György megkereste lapunkat, és örömmel számolt be arról, hogy cikkünk nyomán sok helyről érdeklődtek a szoborról, és a választásuk végül Ópusztaszerre esett. Az orvos ezt azzal indokolta, hogy a történeti emlékpark kapcsolódik Attilához, a hunokhoz, és érzékelteti a hun–magyar folytonosságot is, ami neki nagyon fontos.

Egészen biztos vagyok benne, hogy a főbejárat előtere kiváló hely lesz, annál is inkább, mert ha bemegyünk az emlékparkba, akkor alig száz méterre ott van Árpád vezér szobra– tette hozzá.

Először úgy volt, hogy a szobrot még tavasszal, március 30-án le is leplezik, de ekkor újabb akadályok merültek fel, így az ünnepséget el kellett halasztani.

A kivitelező csúszásának alapvetően két fő oka volt, amelyek összefüggnek. A talapzathoz építészeti terveket kellett készíttetni, és az egészet engedélyeztetni kellett. Másrészt a parkolóként használt terület gyep, legelő művelési ágban volt, ez ügyben is egyeztetni kellett a hatóságokkal, és ez a két dolog időigényes volt. Persze a koronavírus-járvány is hátráltatta a haladásunkat

– emelte ki a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke. Gémes László kitért arra, hogy gondot jelentett a kivitelezői kapacitás hiánya is. Nem találtak olyan vállalkozót, aki március 30-ig úgy be tudta volna fejezni a munkát, hogy ne kapkodás legyen a vége. S ha már így alakult, végül nem is generálkivitelező végezte el a munkát, hanem sok felajánlás érkezett az egyes munkafolyamatokhoz.

Volt, aki a szobor szállításában segített, a betonkockát egy helyi kivitelező csinálta meg, az alkotás ledaruzását pedig két helyi vállalkozó végezte. A szobor felhelyezését is egy kisteleki vállalkozó vállalta a darujával. Ez az egész a közösségünket is megmozgatta – fogalmazott Gémes László. Hozzátette: a szobor augusztus 19-i ünnepélyes leleplezésére nagyon sok vendéget várnak határon innenről és túlról.

Borítókép: Attila hun király szobra (Fotó: Havran Zoltán)