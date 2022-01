Végre méltó helyre kerül Attila hun király mészkőszobra

Másfél éve, még 2020 nyarán számoltunk be arról, hogy egy gávavencsellői műhelyben letakarva várja sorsa jobbrafordulását Attila hun király öt méter magas mészkőszobra. Jeleztük akkor, hogy az alkotásra térítésmentesen lecsaphat bármelyik hazai önkormányzat, amely hajlandó elszállíttatni, méltó helyen és módon felállítani a szobrot.

Az alkotást Ciráki F. György orvos kezdeményezésére a felvidéki származású Parlag István szobrász készítette el Petró Attila gávavencsellői kőfaragó vállalkozó műhelyében. A szobor megalkotásához Ciráki F. György kikérte mások mellett Pap Gábor művészettörténész és Hidán Csaba történész, harcművészet-oktató véleményét is. A következő lépés az volt, hogy Ciráki F. György helyszínt próbált keresni a szobornak, ez azonban nem ment könnyen. Az orvos tárgyalt több hazai jelentkezővel, járt a Felvidéken, sőt még Erdélyből is érdeklődtek a lehetőség iránt, de valami mindig útját állta a megegyezésnek. Az alkotás kálváriáját ekkor mutattuk be a Magyar Nemzetben.

– A cikk megjelenése után sok helyről érdeklődtek a szoborról, de a választásunk Ópusztaszerre esett. Ez többek között azért is volt így, mert a történeti emlékpark kapcsolódik Attilához, a hunokhoz, és érzékelteti a hun–magyar folytonosságot is, ami nekem nagyon fontos. A főbejárat előtere pedig kiváló hely lesz, annál is inkább, mert ha bemegyünk az emlékparkba, akkor alig száz méterre ott van Árpád vezér szobra

– mutatott rá Ciráki F. György, aki hozzátette: az első perctől kezdve azt érezte, hogy az alkotásnak Ópusztaszerre kell kerülnie, mert ott lesz a legméltóbb helyen.

Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke örömmel erősítette meg lapunknak, hogy Attila hun király mészkőszobra a jövőben valóban a Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot gazdagítja majd. – Az emlékpark a magyarság eddigi történelmét mutatja be, és így Attila király szobra az egyik legméltóbb helyen lesz. Aki ismeri a történelmünket, az tudja, hogy abban Attila királynak mennyire fontos szerepe van. Éppen ezért örülünk, hogy a választás végül Ópusztaszerre esett – mondta el Gémes László. A Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke kifejtette, hogy a szobor a főbejáratnál kap majd helyet. Egy kunhalmot emelnek, és azon helyezik el az emlékművet, amit ünnepélyesen várhatóan március 30-án lepleznek majd le. A tervek szerint a kunhalmot úgy emelik, hogy a megye hatvan településéről hoznak hozzá földet. Attila király szobra így Csongrád-Csanád megye földjén állna.

– Mivel az alkotás a főbejárat előtt lesz, aki a parkolóban megáll és a történeti emlékparkot szeretné megnézni, annak azonnal megakad majd a szeme az öt méter magas gyönyörű mészkőszobron

– mondta el Gémes László.

Borítókép: Attila hun király szobra (Fotó: Havran Zoltán)