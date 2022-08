Retró érzés a strandon

Jókai Mór úgy írt Balatonfüredről, második otthonáról, mint ahol a fesztelenség és az elegancia egyszerre van jelen. Az elmúlt bő évtizedben visszatérni látszik ez a fajta szerethető kettősség, ami a természet kínálta nyári enyhülés lehetősége mellett a polgári élet magas szintű kulturális, szellemi igényeit szolgálja.

A Vaszary-villában található az ország egyik legigényesebb kiállítótere. Fotó: Pintér Aukciósház



A Vaszary-villa felújításával az ország egyik legkiemelkedőbb kiállítótere született meg, amely egész évben a jelenkori és a klasszikus képző- és fotóművészet legjobbjait mutatja be a látogatóknak. Az idei év a XX. századé. Korábban a galéria Rippl-Rónai műveiből rendezett már nagyszabású tárlatot, most a Rippl-Rónai Józseftől Maurer Dóráig című tárlatán a magyar modernizmusról nyújt átfogó képet.

Mára hagyomány, hogy a villában a városvezetés augusztusban helyet ad a Pintér-aukciónak és az azt megelőző nagy tárlatnak. A nyári árverés kimondottan a nagyközönségnek szól, a nyaralókat kívánja behívni, egyúttal a galériákba kevéssé vagy egyáltalán nem járó réteggel megismertetni a hazai művészeket.

Pintér Péter a nyár, a vidámság, a szerelem hívószavaival, igényes válogatással több mint tíz év alatt elérte, hogy a nyári árverés kihagyhatatlan társasági esemény lett a Balaton-parti városban. Évről évre egyre többen fogékonyak a képző- és az iparművészet remekeire és ahogy a galériatulajdonos látja, a klasszikusok mellett mind többen gyűjtik a kortárs alkotók műveit is. Eleinte 15 százalék volt a jelenkori alkotások száma a gyűjteményünkben, mára ez bővült, mintegy 35 százalékban vannak az aukció anyagában a kortárs alkotók munkái. Az egyik legmagasabb értékű mű egy kortárs szobrászé volt: Szmrecsányi Boldizsár szobra tízmillió forintért kelt el Balatonfüreden néhány éve, amelyre nagyon büszke vagyok. Mind a klasszikus, mind a kortárs művek zöme vevőre talál, és a kezdeti pánik ellenére a világjárvány sem gátolta a művészetkedvelők vásárlási kedvét. Online árverésen nagy érdeklődés övezte a füredi aukciót két éve – tájékoztatott Pintér Péter.



Ligeti Antal Mediterrán vízparti táj című alkotása. Fotó: Pintér Galéria

Már Balatonfüreden van az egykori mestere, Markó Károly hatása alatt festő Ligeti Antal Mediterrán vízparti táj című alkotása, de egyike a ritkán fellelhető, magyar művészettörténeti örökségünknek Mednyánszky László Vízparti táj című képe, amely a legmagasabb kikiáltási árú művek között szerepel. Molnár-C. Pál két balatoni tematikájú képe, a Badacsony és a Györöki táj a Balaton-felvidék modern tájábrázolás. A művész unokája, Csillag Péter lapunknak arról beszélt, hogy nagyapja az ötvenes-hatvanas években többször vendégeskedett a Szigligeti Alkotóházban, ilyenkor eljárt a környékre és gyakran festett kis méretű, általa úti jegyzeteknek nevezett képeket a környék látnivalóiról. A györöki kép ezek közé tartozik. Ezekből a jegyzeteiből, emlékeiből időnként nagyobb képek is készültek, erre jó példa a szóban forgó Badacsony című munka. A látványt a Keszthelyi-öbölből nézve többször is megfestette. A víz tükröződése a húszas évektől visszatérő téma a művész életművében.

ifj. Czene Béla Badacsonyi móló című alkotása. Fotó: Pintér Galéria



A nyaralóélethez kapcsolódik a füredi aukción is népszerű ifj. Czene Béla Badacsonyi móló című alkotása, de a kortárs válogatás is igyekezett a tematikához igazodni.

Weiler Péter fiatal festőművész a szocializmus jellegzetes tárgyi hagyományait szereti visszahozni a munkáin. Az aukció különlegessége Balaton-„szelet” című, közel kétméteres vitorlása, melyet az alkotó egy gyermekkori élménye ihletett. A retró érzést megteremtő alkotások egyébként különösen népszerűek manapság a nézők körében. Varga József strandjelenete, Rökk Károly színes sátrakkal teli szántódi kempingje vagy épp Czinke Ferenc élénk színekkel operáló tihanyi életképe mind ezek közé sorolhatók.

A Balatonkenesén élő és vitorlázó Péterfy Ábel nemcsak elkötelezett festője, de barátja is a Balatonnak, képei nagyon népszerűek a füredi aukción. A művész néhány éve lapunknak beszélt arról, hogy a legjobban azt szereti, amikor bevitorlázik a Balaton közepére, és onnan szemléli a roppant víztükör változásait, megannyi színárnyalatát.

Borítókép: Varga József Strandolók című festménye (Fotó: Pintér Galéria)