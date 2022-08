Majd máskor, majd máshol

Életünk fizikai és mentális vonatkozásait a természeti környezeten túl nagymértékben befolyásolja az épített környezet. A minket körülvevő épületek minőségét meghatározza a terek kialakítása, azok kapcsolatai, a fényhatások, a felhasznált anyagok és színek.

A szorosabban vett környezetünkben található tárgyak is jelentős hatással vannak mindennapi életünkre,

használati lehetőségeik, funkciójuk, külső megjelenésük kialakítása az alkalmazott művészetek részeként a tárgytervezés körébe tartozik.

A kiállításon látható műalkotások egy köre az építészetben régóta használt emberi léptéket, az antropomorf rendszert állítja a középpontba,

és a művészet eszközeivel a társadalom mint szimbolikus építmény kérdéseit is kutatja. Az építészet mellett megjelennek a művészékszerek is, mely műfaj az elmúlt évtizedekben kitágította saját határait. Immár a hagyományos értelemben vett hordható ékszerek mellett a design, az ipar- és a képzőművészet metszetében létező tárgyak, installációk, videómunkák is ide sorolhatók.

Roskó Mária ékszertervező, a kiállítás kurátora lapunhoz eljuttatott tájékoztatójában elárulta, mire számíthatnak a kiállításra látogatók.

A tárlaton szerepelnek vizuális naplók, amelyek az emlékezés eszközei, személyes világot teremtenek az építészeti makettek vizuális nyelvén vagy éppen a tárgykultúra kísérleti kategorizálásán keresztül. Az építkezésekhez használt állványok kicsinyített, ékszerbe lényegített másai az egyéni és szociális harmónia és az épített környezet közötti összefüggésre, illetve az egyéni és közösségi igényekre, felelősségre reflektálnak. A szubjektív válogatásban szereplő alkotásokon keresztül lehetőségünk van megtapasztalni az otthon és az elvágyódás, az egyén és a közösség, az emberi lélek és a környezet viszonyának együttállásait és feszültségeit

– írta a kurátor.

Kiállító művészek: Asztalos Zsolt, Bajcsi-Nagy Balázs, Csizik Balázs, Görgényi Gizella, Harsány Patrícia, Horányi Kinga, Huber Kinga, Kerékgyártó Szilvia, Kicsiny Martha, Kocsor Eszter Sára, Kreisz Janka, Lenzsér-Mezei Kata, Marosi László, Sági Luca, Szabó Nelli.

Borítókép: Horányi Kinga karanténszettje (Forrás: MANK)