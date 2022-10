Bartókról másképp

Napvilágot látott Stachó László zenetudós és pszichológus kötete, mely a zongoraművész Bartók Bélát vizsgálja rendkívüli részletességgel. A bemutató a Zeneakadémia X. termében kapott helyet, mely, mint megtudtuk, csupán húsz-harminc méterre található attól a teremtől, ahol Bartók egykoron zongorát oktatott. Az est hangulatát Baráti Kristóf Kossuth-díjas hegedűművész, a Zeneakadémia Vonós Tanszékének vezetője és Stachó László közös játéka adta meg, a Kreutzer szonáta hangzott el. Az ezt követő beszélgetés részvevői a Somfai László Széchenyi-díjas zenetudós, professor emiritus, az MTA rendes tagja és a Bartók Archívum korábbi vezetője, Vikárius László zenetudós, egyetemi tanár és a Bartók Archívum korábbi vezetője, valamint a szerző voltak.

Nagy öröm, hogy megjelent ez a könyv

– hangsúlyozta Vikárius László, aki egykori témavezetőként megemlítette azt is, hogy doktori disszertációként is rendkívül értékes munkáról beszélhetünk, ám az évek alatt figyelemre méltóan sokat finomodott, s egy teljesen önálló könyvet tarthatunk most a kezünkben, mely három fő témát tárgyal. Stachó László ugyanis Bartók Béla előadói stílusának több nézőpontú elemzésére vállalkozik.

Elsőként fókuszba kerül az, hogy a gyermek Bartók Magyarországon és az ország peremvidékén milyen zenei élményekhez, milyen zongorapedagógiához juthatott, s miként alakult ki a zeneisége. Ezt követően árnyaltabb képet kaphatunk a művész pedagógiai igényességéről, majd pedig a zeneszerző–zongoraművész előadóművészi és előadóművészet-pedagógiai modelljeit és ideáljait tárgyalja a szerző, aki többek között instruktív kottakiadásokat is felhasznált a kutatás során.

Szóba került továbbá az is, hogy Bartók számára meghatározó volt Beethoven:

Próbáltam érzékeltetni a kötetben, Beethoven miért volt annyira központi, annyira fontos Bartók számára zeneszerzőként és előadóként egyaránt, mely kettő nem válaszható el egymástól. De komponistaként és előadóként is a zsenialitásának néhány jegye az egy-egy közös mozzanatban ragadható meg

– emelte ki a szerző.

Borítókép: Stachó László (Fotó/Forrás: Mudra László / Zeneakadémia)