Én nem akartam inni! „Esküszöm, belém töltötték”

Megvan az az érzés, amikor csak „egy” sörre megy le a kedvenc helyére, és csak hajnalban ér haza jól elázva? Az érzést a Continoom zenekar dalba öntötte, aminek most megjelent videóklipjében Bruti, az ismert humorista kapta a főszerepet, aki szülővárosában, Debrecenben több zenekarban gitározott, s aki a cívisvárosból jelentkezett be viccből, s kampányolt, mint zuglói önkormányzati képviselőjelölt.

A forgatásról Schrott Péter, az együttes énekese mesélt.

„Brutival együtt dolgozni hatalmas élmény volt. A forgatáson dőltünk a nevetéstől. Nem csak humoristának, de színésznek is nagyon bevált. Profi hozzáállással, alázattal dolgozik, és egyből tudta, mit szeretnénk látni a felvételeken. Persze, hiszen volt már másnapos ő is... De amilyen arcokat vág, és ahogy eljátssza a túlbulizós nagyon részeg formát – akit a klipben alakít –, az zseniális. Stílusosan, egy erre kiválóan alkalmas helyszínen forgattunk, a Trabant presszó pincéjében. Bár a dal bulis, és remekül lehet rá tombolni, a mondanivalója mély, hiszen az alkoholizmus problémáját dolgozza fel. Nagyon köszönjük minden résztvevőnek ezúton is a közreműködést, nem volt könnyű nap, de a foglalkozás maximálisan elérte célját."