Royal Republic: visszatér Budapestre az egyik legforróbb svéd rockzenekar

A Royal Republic a nagy hagyományokkal bíró svédországi rock’n’roll szcéna viszonylag új fenegyerekének számít: 2007-ben indultak, és az elmúlt években kapcsoltak igazán pörgős, nemzetközi ismertséget hozó tempóba. Budapesten 2019-ben szerepeltek már nagy sikerrel, a mostani koncert pedig a járvány miatt lett 2021-ről eltolva az idei évre.

Akár a világ leginkább eklektikus rockzenekarának is nevezhetnénk a malmöi Academy Of Music-on feltűnt csapatot, akik aztán a Tommy Gun és a Full Steam Spacemachine című dalokkal robbantak be igazán. A kor szellemének megfelelően zenéjük műfaja kevésbé vegytiszta, de az vitán felül áll, hogy kiválóan képzett zenészek állnak a színpadra, akik nem félnek pop, garázsrock, heavy metal, americana vagy éppen hip-hop elemeket is becsempészni a dalokba. Ezek a srácok minden este tökéletesen éneklik el a négyszólamos nótákat, aztán pedig simán a pad alá isszák a közönség kitartóbb tagjait is. Így nézett ez ki a 2016-os Download Fesztiválon.

Egy biztos: ők az a zenekar, akik egyik pillanatról a másikra képesek igazi csillámos diszkóhangulatot teremteni, amiből néhány ütem alatt tudnak kemény thrash zúzásba váltani. Igazi tökös rock and rollra lehet számítani tőlük, amit precíz és kifinomult hangszeres megvalósítás, és könnyezve nevetős jó hangulat kísér: ezek azok a kulcsmomentumok, amik a Royal Republic-ot a rockzene egyik legnépszerűbb képviselőjévé teszik.

Legutóbbi nagylemezük a 2019-es Club Majesty, de több kislemezt is kiadtak azóta: a legfrissebb nóta a Diggin’ it, ami egy igazi szerelmes rock’n’roll dal.

Az aktuális turnén egy igazán izgalmas francia a csapat, a KO KO MO kíséri el a svédeket, akiknek harmadik nagylemeze, a Need Some Mo’ tavasszal jelent meg. A gitáros-énekes, Warren és a dobos-vokalista Kevin párosa a színpadon és felvételen is igazán robbanékony jelenség, akik a ‘70-es évek vintage hangzását és hangulatát oltják klasszikus rockzenébe. Új lemezük is egészen a műfaj gyökereihez ás vissza, persze a kornak megfelelő minőségű és hangzású felvételeken és kiadványokon. A Your Kiss klipje ide kattintva látható.

A Concerto Music bemutatja:

2022. november 12., szombat 19 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

Royal Republic, KO KO MO koncertek

Belépő: elővételben 9.900 Ft, a koncert napján 11.900. VIP jegy: 11.900 Ft

Jegyek ide kattintva kaphatók.