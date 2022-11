Életigenlő rock ‘n’ roll a Volbeat budapesti fellépésén

Servant of the Mind címmel 2021-ben jelent meg napjaink egyik leginkább széles körben fogyasztható rock ‘n’ roll formációja, a Volbeat nyolcadik stúdióalbuma. A lemez Európa-turnéja, a Servant of the Road november 5-én érkezett a budapesti MVM Dome-ba.

Végre, ennyi távollét után, nagyon örülünk, hogy egy igazán jó kis Volbeat-turnéval lephetjük meg a rajongókat Európában és az Egyesült Királyságban. Nagyon izgatottak vagyunk, és alig várjuk, hogy mindenkivel találkozhassunk

mondta a frontember, Michael Poulsen énekes a turné 32 állomásos európai szakaszáról.

Fotó: Teknős Miklós

Az előzenekarok a Bad Wolves és a Skindred voltak, így a program már egészen korán, 19 óra körül kezdetét vette. A Volbeat nem sokkal 21 óra előtt lépett színpadra. A húsz dalból álló koncert tetemes részét – öt szerzemény formájában – az új lemez alkotta. De ugyanennyi dalt játszottak a Seal the Deal & Let’s Boogie című korongról is, amely a zenekar 2016-os kiadványa. Ennek a lemeznek

a leginkább fülbemászó dala volt a koncertnyitó is: a The Devil’s Bleeding Crown.

A top 4 Volbeat-dal között szerepel a Lola Montez című dal. Ez volt az egyetlen a koncerten, amelyet a műsorlista első szakaszában hallhattunk. Persze az ülőhely ellenére a lábainkat táncra serkentő dallamokból így sem volt hiány. Az új lemez egyik slágere, a Temple of Ekur vagy az idén 12 éves, de még mindig zseniális, nagyívű Fallen című dal már az este felénél visszarepített a zenekar szélsebes debütálásának korszakába. Ennek ellenére

csupán a fináléban élvezhette a közönség a Volbeat megaslágereit és volt lehetősége teljes erőbedobással élvezni az utolsó taktusokat

– a koncert tetemes részében ugyanis csupán közepes mértékben mozdult meg az egyébként szép számban összegyűlt rajongótábor. A két legnépszerűbb sláger, az utolsóként felcsendülő For Evigt és a Still Counting voltak.

Fotó: Teknős Miklós



Az este felénél köszöntötték a születésnapos gitárost, Rob Caggianót, majd egy metálosabb blokk következett. A Shotgun Blues, a Seal the Deal vagy a The Devil Rages On alkották azon dalok gerincét, amelyek kifejezetten sok metál zenei elemet tartalmaztak. Ezt azonban lágyította és dallamossá, könnyen befogadhatóvá tette az énekes végtelenül kellemes, pozitív csengésű hangszíne. Ezeket a dalokat praktikusan egy csokorba gyűjtötték a koncerten, így a kevésbé heavy metálos irányvonal kedvelői tarthattak egy kis szünetet, és az MVM Dome kifejezetten kulturált, jól működő büféjében juthattak frissítőhöz.