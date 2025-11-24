Jogászként fosztotta ki ügyfeleit, hat és fél év börtönt kapott érte

Több száz milliós sikkasztás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás miatt nem jogerősen 6 év 6 hónap börtönre ítélt egy jogászt a Kecskeméti Járásbíróság – közölte a Kecskeméti Törvényszék hétfőn az MTI-vel.

Az ügy lényege szerint a jogász végzettségű, büntetett előéletű férfi 2019 októbere és 2023 júliusa között a hozzá forduló adósoktól kifejezetten tartozásaik rendezése céljából több alkalommal pénzt vett át.

Az ügyfelektől készpénzben kapott vagy bankszámlára utalt összegeket azonban nem az adósságok kiegyenlítésére fordította, hanem saját, illetve cégei tartozásainak rendezésére költötte.

Cselekményét hamis banki bizonylatokkal és szerződésekkel próbálta leplezni, így igazolva a sértettek felé, hogy a pénzt a célnak megfelelően használta fel.

A férfi négy év alatt 34 sértettet összesen csaknem 353 millió forinttal károsított meg, amiből mintegy 126,5 millió forintot már visszafizetett.

A vádlott azért is felel, mert 2023 augusztusában az egyik cége bankszámláját átengedte egy magát banki ügyintézőnek kiadó, jelenleg ismeretlen férfinak, aki különböző bűncselekményekből származó pénzeket utaltatott a vádlott számlájára. A vádlott az első alkalommal jóváírt csaknem 4 millió forintot készpénzben felvette és átadta megbízójának, az ismeretlen férfinak. A számlájára ezt követően érkezett 7 millió forinttal azonban már nem számolt el bűntársa felé.

A járásbíróság a férfit bűnösnek mondta ki sikkasztás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás miatt, ezért 6 év 6 hónap börtönre, valamint 3 millió forint vagyonelkobzásra ítélte.

Ezenfelül a férfinak több mint 223 millió forint kártérítést kell visszafizetnie a sértetteknek. Az elsőfokú bíróság fenntartotta a vádlott letartóztatását.

A vádlott és védője enyhítésért fellebbezést, így az elsőfokú ítélet nem jogerős, a büntetőper másodfokon a Kecskeméti Törvényszéken folytatódik – közölték.