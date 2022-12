Regionális szervezetek hálózatát hozza létre az MMA

A győri Múzeumházban december 15-én tartott sajtótájékoztatón, Vashegyi György elnök elmondta, hogy a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) őszi közgyűlése nagy horderejű döntést hozott akkor, amikor regionális munkacsoportok létrehozására voksolt. Így a köztestület a hazai és a külhoni magyarlakta területeken megerősítheti a művészeti-kulturális életben való szerepvállalását, segítheti a helyi szintű kapcsolatépítést.

Ezzel annak a Makovecz Imre által megfogalmazott célnak is eleget tesz az MMA, hogy különféle művészeti ágak képviselőit ültesse le egy asztal köré, segítve a művészeti területek közötti párbeszédet. Ilyen munkacsoportok kezdik meg működésüket a közeli jövőben Győr mellett Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Veszprémben.

Az elnök kiemelte, hogy az egyes munkacsoportok feladata lesz művészeti és művészetelméleti programok szervezése, emellett helyi kezdeményezésekben is részt vállalnak majd, és szélesebb körben segítik az adott régióhoz kapcsolódó művészeti tevékenységek eredményeinek bemutatását.

Vashegyi György, az MMA elnöke

A regionális munkacsoportoknak akadémikus és nem akadémikus köztestületi tagjai lehetnek, akik önkéntes alapon, térítésmentesen végzik munkájukat. Előírás, hogy egy-egy régió munkacsoportjában a Magyar Művészeti Akadémia mind a kilenc tagozata képviselve legyen. Egy személy akár két város munkacsoportjában is szerepet vállalhat. A most alakuló szervezet a tervek szerint helyi intézményekkel, szakmai szervezetekkel, illetve határon túli és külföldi művészekkel, szakemberekkel is kapcsolatot épít ki. A Győr központú régiót érintően huszonöt akadémikus és tizenkét nem akadémikus köztestületi tag fejezte ki részvételi szándékát a munkacsoportban.

Vashegyi György beszélt a Magyar Tudományos Akadémiával 2022. december 14-én kötött stratégiai együttműködési megállapodás jelentőségéről is, amely hosszabb távon is elősegíti kiemelkedő hazai és egyetemes magyar tudományos és művészeti eredmények megszületését, széles körű megismertetését, valamint a kulturális élet minél színesebbé tételét. A megállapodás része, hogy az MMA hét megalakuló regionális központjából öt esetében az MTA az MMA rendelkezésére bocsátja helyi irodáit és a hozzá kapcsolódó eszközparkját használati célból.



Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke (balra)

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke arra mutatott rá, hogy két éve számos válsággal kell megküzdenie a kulturális életnek a koronavírus-járványtól kezdve a jelenlegi energiaár-problémákig, hiszen a művészetek a békés időkben virágoznak, a nehezebb időszakokban pedig támogatásra szorulnak. Az MMA most létrejött munkacsoportja támogató erőt képvisel a régió kulturális életében, ösztönző hatást fejt ki a jövőben létrejövő programjaival. Németh Zoltán hozzátette: egy település kulturális fejlettsége nem annak nagyságától függ, sokkal inkább a benne felhalmozott szellemi értékektől, a kreativitástól.

Kiss János, az MMA alelnöke, a Győri Balett művészeti tanácsadója és korábbi igazgatója hangsúlyozta, hogy a munkacsoport helyi fórumot teremt művészeti kérdések megvitatására azért, hogy a művészek, a művészetelméleti szakemberek és a közönség között személyes kapcsolat alakulhasson ki, majd mélyülhessen el. Az alelnök rámutatott arra is, hogy az MMA az elmúlt néhány évben számos nívós kulturális és művészeti program, tábor megvalósítását tette lehetővé a régióban helyi szervezetek pályázati támogatásával, legyen az filmművészeti, színházművészeti, zeneművészeti, táncművészeti vagy népművészeti vonatkozású.

Juhász Judit, Vashegyi György és Németh Zoltán



Dr. Richly Gábor, az MMA főtitkára hangsúlyozta, hogy az MMA nem háromszáz akadémikus zárt klubja, hanem minden tevékenységéhez aktív partnereket keres. Juhász Judit, az MMA szóvivője pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a munkacsoport alakuló ülésén már felmerült az az igény, hogy készüljön az északnyugat-magyarországi régióról minél teljesebb kulturális intézményi térkép, szellemi kataszter, amelynek létrehozásában az MMA művészei fontos szerepet játszhatnak.

Borítókép: Vashegyi György, az MMA elnöke beszél a rendezvényen (Forrás: MMA)