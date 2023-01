Az Oscar női változatát viszi színre a Békéscsabai Jókai Színház

Az Oscar című darab női változatát, a Lady Oscar című kamaradarabot Radó Denise rendezi Békéscsabán.

A történet az 1930-as évek maffiavilágából napjaink divatvilágába került át.

Seregi Zoltán színházigazgató a próbafolyamat kezdetén elmondta: hagyomány, hogy a Sík Ferenc Kamaraszínházban a két bemutató közül az egyik egy fergeteges komédia. Legutóbb a Furcsa pár női változatát vitték ott színre, most egy újabb „női darab” következik. A darabban egyébként minden egy gyanútlan szombat reggel kezdődik, amikor egy kis könyvelőgyakornok beállít a félelmetes divatdiktátorhoz, a Lady Mode híres tulajdonosához, hogy fizetésemelést kérjen, mert szeretne megnősülni. Clara Barnier, a hajdani modell erről hallani se akar, főleg mert kiderül, a fiatalember az ő lányát venné el, akivel a mamának egészen más, nagyra törő tervei vannak. Ám Nathan nemcsak lánykérőben van, hanem azt is beismeri, hogy milliókat sikkasztott. Erre a jövendőbeli anyós a rendőrséggel fenyegeti, de amikor kiderül, hogy mindez abból a jövedelemből származik, amelyet a cégben feketén szereztek, csak a beleegyezés marad Clara számára, pláne, hogy a lánya bevallja: gyereket vár. Közben felbukkan Oscar is, aki ahelyett, hogy megoldaná a bonyodalmakat, csak újabb félreértéseket zúdít a szereplők nyakába. És még ott egy táska, benne milliókat érő ékszerekkel.

Lesz poén poén hátán, félreértés félreértés hátán, kavarodás kavarodás hátán, a néző minden pillanatban megdolgoztathatja a rekeszizmát. De ez a legnehezebb műfaj, mert mindent tűpontosan ki kell dolgozni

– hangsúlyozta Radó Denise, aki szerint napjainkban jó legalább egy felhőtlen estét adni az embereknek.

A rendező – aki az Oscar című filmben Lisa Provolone szinkronhangja volt – üdvözölte, hogy híres, jól megírt darabokat áttesznek női változatba, mert, mint mondta, mindig kevesebb a női szerep. Mint mondta, a főszereplő Clara szerepe sokoldalú, hatalmas amplitúdóval lehet játszani, jutalomjáték ez egy színésznőnek.



A főszereplőt alakító Komáromi Anett hozzátette: tartás kell ehhez az erős jellemű, kemény, a külsőségekre nagyon adó karakterhez. Hozzátette, lehet lubickolni a szerepben, ugyanakkor nagy nyomás, hogy igazgatni kell a többi szereplőt.

A darab követi a film konfliktusait, főszerepet kapnak az egyforma bőröndök, de a helyszín napjaink egy high-tech luxuslakása. Még az okosotthon is megbolondul, a robotporszívó és a légkondi elindul magától, hogy minden fokozza Clara idegállapotát – emelte ki Egyed Zoltán díszlettervező.

Komáromi Anett mellett Nagy Róbertet, Csomós Lajost, Katkó Ferencet, Veselényi Orsolyát, Csonka Dórát és Kiss Viktóriát láthatják a nézők február 9–11-én Szentesen, a Tóth József Színház és Vigadóban, és a tervek szerint április 1-jén, bolondok napján (az energiaválság miatt elrendelt három hónapos szünet után) Békéscsabán.

Borítókép: Seregi Zoltán (Fotó: Beol/Für Henrik)