Elhunyt Owen Roizman Oscar-díjas amerikai operatőr

Az Amerikai Operatőrök Társasága a hétvégén közölte a régóta beteg Roizman halálhírét. Mona Roizman, a néhai rendező felesége, akivel 58 évig éltek házasságban, a The Hollywood Reporter online magazinnak elmondta, hogy férje Los Angeles-i otthonukban hunyt el szombatra virradóra, de már régóta hospice gondozásra szorult.

A sikeres operatőrt élete során ötször nevezték Oscar-díjra, először az 1971-es Francia kapcsolat című filmben végzett munkájáért. A legjobb operatőri munkáért járó szobrocskát több évtizedes pályafutása során ugyan nem nyerte el, 2017-ben azonban a díj alapítója, az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia életműdíjjal jutalmazta Roizman pályafutását.



Owen Roizman kamerák között nőtt föl: édesapja a Fox Movietone News csatorna operatőre volt, nagybátyja pedig filmszerkesztő. Egyetemi évei alatt fényképezőgép-kölcsönző üzletben dolgozott, a diploma megszerzése után pedig Farkas Ákos (1898–1971) magyar származású operatőr asszisztenseként, valamint több reklámfilm elkészítésén tevékenykedett.

Roizman több nagynevű rendezővel is sokáig együtt dolgozott, köztük William Friedkinnel, akivel olyan, Oscar-díjra jelölt filmeket készítettek, mint a Francia kapcsolat vagy az 1973-as Az ördögűző. Előbbi mindössze a második film volt, amelyen Roizman valaha dolgozott, s az első, mely elérte a mozivásznakat, majd az Oscar-díjra jelöltek sorát is bővítette. Az ördögűző is méltán jutott be az Oscar-jelöltek közé.