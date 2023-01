Erős érzelmeket kell kiváltani

A műsorban megszólal Kovács Zoltán, a film vágója, aki arra mutat rá, mennyire fontos az érzelmek megragadása és visszatükrözése.

Érzelmi hullámvasutat jár végig a film

– hangsúlyozza Kovács Zoltán, s hozzáteszi, az ő dolga az, hogy segítse a nézőt abban, hogy mindezt felismerje, követni tudja.

A történet nagyrészt hiteles életrajzi és történelmi alapokon nyugszik, gerincét a tudományos felfedezés mellett egy romantikus szál adja, a női főszerepet Nagy Katica alakítja. Lajos Tamás producer korábban úgy nyilatkozott: Semmelweis Ignác története egy igazi hőstörténet, a magyar orvos olyan horderejű felfedezésre jutott, amely megváltoztatta az orvostudomány akkori menetét, és rengeteg anyának mentette meg az életét.



A zseniális magyar orvos nevét az egész világon ismerik, életét már többször is feldolgozta a filmipar, amerikai film is készült róla, Bristolban pedig színdarab. Magyarországon az első Semmelweis-filmet 1939-ben Tóth Endre rendezte, aki később Amerikában futott be karriert, 1952-ben Bán Frigyes Semmelweis címmel készített nagyjátékfilmet, amely proletár hősnek állítja be a tudóst, Koltai Lajos rendezése azonban más megközelítésben dolgozza fel a történetet. Az új film a hőstörténetre koncentrál, a helytállást igyekszik bemutatni, s ennek hátterében azt az érzelmi feszültséget, ami a tudományos felismerések felé vezeti az orvost.

Ugyancsak az érzelmek jelentőségét hangsúlyozza a Svenk adásában megszólaló zeneszerző, Pacsay Attila, aki rámutat, nem historizáló zenét szeretett volna írni, nem a kort akarta megjeleníteni a zenei munkában, inkább arra fókuszált, ami az emberek lelkében történik.

Nehéz film, érzelmi libikóka, lelki drámák, megrázó az alkotók számára is

– tette hozzá a komponista.

