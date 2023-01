Hétköznapi történet sajátos beavatással

A nézők hamar megbarátkoztak az ideig­lenes játszóhelyekkel. A ­színháziak a szükségből erényt kovácsolva használták ki e helyek sajátságait (nemzetközi hírnévre tett szert a stadion üvegfalai mögött színre vitt Hamlet-előadás). Ezek után adták át tavaly nyár végén a Csokonai Fórumot, amelyben előadás ugyan még nem volt, de már szervezetten mutatták be a leendő nézőközönségnek. A színház művészei egy-egy csoport jelentkezővel együtt járták be az új színház minden zegét-zugát, azokat is, amelyek egyébként zárva vannak a nézők előtt. Több százan csodálták meg így a színházat.



Az új év új alkalmat hozott a közönségkapcsolatoknak. A Madách Imre írásából készült darab, a Hétköznapi történet ősbemutatójának egy próbájára közönséget is invitáltak a színháziak, a drámaíró 200. születésnapja tiszteletére.

Egészen pontosan a próbafolyamat közepén látogathattak el az érdeklődők egy jelenet próbájára.

A szokatlan színházi időpont – szombat dél – nem szegte az érdeklődők kedvét. Félszáz ember került beljebb a színészbejárón, majd a balett-teremben kötöttek ki. (Mentegetőztek is a szervezők a helyiség rossz akusztikája ­miatt.) A nézők megismerkedhettek egy nem drámának készült írás színpadra állításának nehézségeivel. Vadász Krisztina rendező aprólékos munkával állította be a jeleneteket, a színészek mozgását. Máthé András, a színház fotósa szorgalmasan készítette a felvételeket. De néhány mozdulat, gesztus, és a nézőt megcsapta a történet légköre. Kicsit zavaró volt, hogy a szövegek egy részét zenében hallottuk, ami rontotta az érthetőséget, de valószínűleg a színpadon ez másképpen lesz. Ráckevei Anna Jászai-díjas, kiváló és érdemes művész – aki a próba előtt dióhéjban összefoglalta a darabot – narrátor is, de bele is avatkozik a színen zajló eseményekbe.

A szereplőket (Bakota Árpád, Csata Zsolt, Kiss Gergely Máté, Gelányi Bence, Ráckevei Anna, Kránicz Richárd, Mészáros Ibolya és Tolnai Hella) nem zavarta a szokottnál jóval népesebb közönség – a nem szereplő stábtagok csupán féltucatnyian vannak.

Viselkedésükön, bemondásaikon látszott, hogy máskor is jó hangulatban zajlanak a próbák. Az alkalmi közönség egy órát töltött a művészekkel, a kifelé igyekvők arcán látszott, ­kíváncsiak, hogyan zajlik majd az ősbemutató.

Borítókép: Jelenet a próbából (Fotó: Máthé András)