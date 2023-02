Kiderült, mikor tér vissza A besúgó + videó

A Magyarországon nemrég indult SkyShowtime streamingszolgáltató újra elérhetővé teszi A besúgó című magyar sorozatot. Mind a nyolc epizód egyben lesz hozzáférhető a felületen március 16-tól – írja a Mandiner.

Szentgyörgyi Bálint drámasorozata a rendszerváltás előtti évtizedben, a végnapjait élő Kádár-rendszerben játszódik. Főszereplői bátor egyetemista fiatalok, akik ellenzéki szervezkedésbe kezdenek. Az HBO számára készült széria rövid idő alatt nagy sikereket ért el, de az HBO Maxot birtokló WarnerMedia és a Discovery fúziója után tavaly elérhetetlenné vált a streamingszolgáltató kínálatában.

A Magyar Nemzet január végén megírta, hogy A besúgót hamarosan újra láthatják a nézők az európai piacra koncentráló SkyShowtime gyűjtőoldalon. A platformon többek között a Nickelodeon, a DreamWorks Animation, a Paramount+, a Showtime, a Sky Studios és a Peacock alkotásai is megjelennek. Olyan filmekről és sorozatokról van szó, mint a Top Gun: Maverick, a Jurassic World: Világuralom, a Minyonok: Gru színre lép, Az Északi, az Énekelj! 2., a Sonic, a sündisznó 2., Az elveszett város, a Downton Abbey: Egy új korszak, a Nem, a Belfast, a Rohammentő, a Star Trek: Strange New Worlds, a Let the Right One In új sorozatváltozata, a The Rising, a Yellowjackets vagy a Dexter: New Blood.