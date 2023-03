Digitális menedzserasszisztenst kapnak a WMMusicDistribution ügyfelei

A cég szolgáltatásai a jövőben a WMMusicDistribution (WMMD) közel 1500 ügyfele számára is elérhetők lesznek. 2023. március 20-tól elérhetővé válnak a Koncertbooking.com-nak a zeneipar szereplőit kiszolgáló funkciói az ország piacvezető digitális disztribútorának partnerfelületén. A WMMD oldaláról egy kattintással elérhető lesz az adott előadó Koncertbooking.com-profilja – a nem regisztráltak számára a regisztrációs felület –, így azonnal menedzselheti a mindennapjait.

A Koncertbooking.com egy még fiatal platform, melynek víziója az első perctől a zenepiac teljes körű digitalizációja volt.

Az első év alatt bonyolított, ezernél több koncertmegrendelés azt igazolja, hogy a gyakorlatias funkciókat nemcsak az előadók és a produkciók kedvelik, hanem a megrendelői oldal is aktívan használja.

A WMMusicDistribution az elmúlt tizenöt évben szinte a semmiből küzdötte fel magát a hazai zeneterjesztés piacvezetőjévé.

Munkájuk talán a laikusok számára elsőre megfoghatatlannak tűnhet, de ha jobban belegondolunk, valójában a hazai zenekedvelő közönség mindennapi életének része. A WMMD fő profilja, hogy előadókat segítsen abban, hogy dalaik elérhetővé váljanak minden ismert digitális zenei szolgáltatás (Spotify, YouTube) felületén, ezzel pedig minél több emberhez eljuthassanak. Ezenkívül az elmúlt években számos pluszszolgáltatást vezettek be – ennek az előremutató, kísérleti programnak a neve a WMMD Lab, és lényege, hogy megkönnyítsék a partnereik érvényesülését a digitális zene világában. Hamarosan már különálló marketingügynökségükkel is segítenek egy-egy új megjelenésben – ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a különböző felületeken (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok vagy Spotify) az előadó közreműködésével, de akár saját költségvetésükből is futtatnak kampányokat.

A WMMD és a Koncertbooking.com munkájának közös metszete, hogy mindketten olyan szolgáltatást nyújtanak, amely segíti a zeneipari szereplők munkáját.

Stratégiai együttműködésük lehetővé teszi, hogy mindkét cég ügyfélköre élvezze a másik adta előnyöket is.

A gyakorlatban a WMMD közel 1500 regisztrált partnere a jövőben egy teljes körű digitális asszisztenst kap, amelyen keresztül menedzselheti a hétköznapokat, legyen szó az ajánlatkérések és az ajánlatok automatikus kezeléséről, szerződéskötésről, riderről, automatikus kalkulációról, egy hangszeres zenész sürgős kereséséről vagy épp a számlázásról, a kommunikációról.

Borítókép: A Beatrice is a Koncertbooking.com partnere (Forrás: Facebook)