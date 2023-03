Koldusopera: Együtt megyünk, mert menni kell

Bertolt Brecht Koldusopera című művében központi szerepe van a daloknak. Eszenyi Enikő rendezésében, amelyet a Szolnoki Szigligeti Színházban mutattak be, erőt sugároznak a fontosabb dalok előadói. A Barbara-dalt sokan sokféleképpen énekelték már a magyar színháztörténetben, a legnagyobb színésznők előadásában hallhattuk. Énekelte például Psota Irén mélyről jövő szenvedéllyel vagy Udvaros Dorottya hurrikánra jellemző pusztítással. Tanulságos kis nóta, benne van a legfontosabb női titok, amelyet minden férfinak tudnia kell, másrészről nem született még olyan női néző, aki nem mosolyodott volna el legalább egy nagyon kicsit, amikor a dal a végső kifejletéhez ér. A szolnoki előadáson Bíró Panka Dominika énekelte, hisztérikus, de erőt sugárzó szenvedélye Eszenyi Enikőt idézte, ahogy annak idején előadta például az E tangót.

Koldusopera Fotó: László Róbert

A szolnoki Koldusopera című előadásban sok volt a női energia

Nem meglepő tehát, hogy sok volt a női energia ebben az előadásban. Kocsma Jenny – akit Radó Denise olyan intenzív színészi jelenléttel adott elő a színpadon, amelyet kevésszer láthat a néző – árulása például arról szólt, hogy nem szabad feldühíteni egy nőt, mert akkor kő kövön nem marad. Ebben a fénytörésben Bicska Maxi legnagyobb bűne az, hogy akárcsak Don Juan, ő is játszik a nők érzelmeivel, bukását éppen ez okozza. Barabás Botond játéka arra helyezi a hangsúlyt, hogy Maxi ereje egyre fogy az előadás során, miközben a női főszereplőké viszont növekszik. Az erő tekintetében kivételt képez Peacock, Schnell Ádám üdítően sokféle hangulatot képes játékával érzékeltetni, és remekül hozza korunk élelmes vállalkozójának cinikus figuráját.

Koldusopera Fotó: László Róbert

Lenyűgöző jelenet az előadás vége felé, amikor a darab szereplői együtt vonulnak, és arról énekelnek, mennyire nehéz tisztességesen túlélni az életet. A vonulás közben egy-egy szereplő rongybabaként esik össze, majd a következő pillanatban feláll és megy tovább. Mindezt a szolnoki társulat temérdek energiával és erővel kanyarította a színpadra, így a néző még a darab vége előtt megélheti a katarzist. Érdekes megoldás, hogy Bicska Maxi akasztására feketében érkező szereplők a Fellini-filmek világát idézik, és az is fontos tanulság, hogy azok a férfiak – leginkább Peacock a példa rá a darabban – vonulnak erejük teljében, akik nem a nők ellenében akarják meghatározni önmagukat.

Eszenyi leszámolt a klasszikus brechti elidegenítő effektusokkal, falfelirattá idomította őket, viszont betör a darab realista valóságába a modern embert egyre inkább infantilis gyerekekké tevő hollywoodi mesevilág, amikor megjelenik az Avatar-filmekből jól ismert na’vi nő és na’vi férfi, vagyis két kék űrlény, akik eljöttek tanulmányozni az ember küzdelmét (és ezt az előadást, ahol ráadásul elidegenítő effektusok is egyben). Másrészről, ha a kék lényekről szóló film történetére gondolunk, akkor az a tanulság körvonalazódhat a nézőben, amit a Koldusoperában is kimondanak: Mi egy bank kirablása egy bank alapításához képest? A furcsa kék űrlényeknek is a kapzsi tőke terjeszkedésével kell ugyanis szembenézniük.

Eszenyi Enikő rendezésében a Koldusopera az életben maradás emberfölötti küzdelmén túl arról szól, hogy világukban, kívülállóként, egyedül, önző és egoista gondolkodásmóddal nagyon csúnyán elbukik az ember. Valódi erőt a közösségi összefogás képvisel, arról már nem is beszélve, hogy a férfiaknak és nőknek nem egymás ellenében kell érvényesülniük, hanem együtt. Miközben azt tapasztaljuk, hogy a nőket a férfiak ellen hangolja temérdek mai kulturális termék, fontos meglátni Bicska Maxi bukásának tanulságát – az árulókat is elárulják végül –, és főhősünk csodával határos megmenekülésének katarzisát, amely a keresztény kultúrkör legfontosabb értékéről, a megbocsátásra való képességről szól. Ezt kell megtanulnia férfinak és nőnek, és azt, hogy csak együtt tudnak valódi erőt képviselni.

Borítókép: jelenet a színdarabból (Fotó: László Róbert)