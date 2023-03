Placido Domingo újra Budapesten

A legendás tenor, Placido Domingo lírai spinto hangját a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretében hallhatja a közönség az új MVM Dome különleges csarnokában, ahol a világhírű operaénekes a legismertebb operarészleteket adja elő.

Placido Domingo Fotó: Broadway Event

Placido Domingo: Egy nappal sem fogok kevesebbet énekelni, mint amennyire képes vagyok

A nyolcvankét éves énekes korát meghazudtoló fiatalos energiáját az éneklésbe vette hitével magyarázza.

– Nem fogok egy nappal sem tovább énekelni, mint kellene. De egy nappal sem fogok kevesebbet énekelni, mint amennyire képes vagyok

– hallhattuk többször is a jellegzetesen érzelemdús hanggal megáldott művésztől.

A spanyol világsztár több mint négyezer előadáson lépett fel, és százötvennél is több szerepet játszott el.

Három híres operafilm sztárja is volt, szerepelt Rosi Carmenjében és Zeffirelli La Traviatajában és Otellójában. Több mint száz felvétel, ötven videó, számos kitüntetés, szakmai díj és tizenkét Grammy-díj köthető nevéhez. Az éneklés mellett karmesterként is tevékenykedik, hatszáznál is több opera-előadást és szimfonikus koncertet vezényelt le a legrangosabb zenekarokkal.

