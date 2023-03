Zenélő okospad a Városligetben

Az eseményt Joanna Urbanska, a budapesti Lengyel Intézet igazgatója nyitotta meg, elmondva, hogy bár az intézetben mindennapi munkájuk a magyar–lengyel barátság és kulturális együttműködés jegyében zajlik, nagyon boldog, hogy éppen március 23-án, a lengyel–magyar barátság napján kerül sor a zenélő pad felavatására. Hozzátette: reméli, a pad sok örömöt szerez majd az embereknek.

Az okospad Liszt-műveket és Chopin-szerzeményeket játszik le (Fotó: Kurucz Árpád)

Sebastian Keciek, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete arról beszélt, hogy a Városliget szomszédságában lévő Hősök terén két olyan személy szobra áll, aki egyaránt fontos mindkét nemzetnek: Szent László és Nagy Lajos. Elmondta, hogy bár határainkon háború dúl, de mind a lengyelek, mind a magyarok hidakat építenek egymás között. Minden ilyen tevékenységre nagy szükség van most, és a nagykövet bízik abban, hogy ezek tovább erősítik az ezer éve tartó lengyel–magyar barátságot.

Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa arra hívta föl a figyelmet, hogy bár sok egymással jó kapcsolatot ápoló nép van, olyan ezeréves barátságra nincs példa Európában, mint amilyen a lengyel–magyar barátság. Ez az ajándék, a zenélő okospad Lisztet és Chopint köti össze, és mikor Urbanska igazgató asszony felkereste, hogy tudnának-e helyet biztosítani a padnak, a legnagyobb örömmel mondott igent.

A két zenei géniusz nemcsak a két nemzet, de a világ legnagyobbjai közé tartozik.

A pad nemcsak az ő művészetüket idézi meg, hanem helyet ad a pihenésre, gondolkodásra. Kitűnő példa arra, hogy egy igazi barátság a legmagasabb kultúrában és a mindennapok szintjén is működik. Az okospad azt is szimbolizálja, hogy ez a barátság nemcsak a múltban volt és jelen van, hanem a jövőben is lesz.

Gallai Máté, a Kuube Hungary Kft ügyvezetője, az okospad fejlesztője és gyártója bemutatta az okospad műszaki jellemzőit. A nyolc férőhelyes, két USB-porttal, valamint két vezeték nélküli töltővel felszerelt okospad működését napelemek és az ezekkel töltött akkumulátorok látják el. Ezenfelül monitorozza a környezet UV-szintjét, levegőminőségét, páratartalmát, hőmérsékletét és légnyomását, melyet egy kijelzőn lehet nyomon követni.

A pad a felkérést követően közel hat hónap alatt készült el és száz százalékban magyar alkotás, mivel a formaterv, a műszaki tartalom, a szoftveres és hardveres háttér mind magyar szakemberek munkája.

A zenélő okospad érintőképernyő segítségével az alábbi zeneművek meghallgatását teszi lehetővé Farkas Gábor előadásában:

Liszt Ferenc: Ave Maria (Róma harangjai) E-dúr, S. 182

Fryderyk Chopin: g-moll ballada Op. 23, No. 1.

Fryderyk Chopin: Fantaisie impromptu Op. 66

Liszt Ferenc: XII. magyar rapszódia

Fryderyk Chopin: cisz-moll mazurka Op. 50, No. 3.

Borítókép: Az okospad átadása (Fotó: Kurucz Árpád)