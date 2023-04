Végre magyarul is olvasható

– Pontosan azért fontos ez a könyv, mert néhány cikktől eltekintve magyarul egyáltalán nem jelentek meg eddig Suzuki Tadashi írásai, s ilyen módon az alkotó, mondhatni, nem volt jelen a magyar színházi univerzumban. Ez számomra egyrészt nagyon meglepő volt. S jogos lehet a kérdés, hogy miért éppen most születik magyar fordítás. Hiszen ha ez harminc évvel ezelőtt történt volna meg, az sem lett volna túl korán

– emelte ki a kötet fordítója, Jámbor József. – Suzuki munkásságának nagyon sok rétege van. Nemcsak fantasztikus rendező, hanem hasonlóan kiváló beszélgetőpartner is. Ezenkívül pedig nem csak rendező – én filozófusnak tekintem. Egy szimpóziumon, miután átvette a Thália-díjat, arról számoltak be kollégái, hogy mindezeken túl morális iránytű, s a társulat összetartását is páratlanul strukturálja. Gondolatainak egyfajta spirituális rétege is van – fejette ki gondolatait a fordító.

– Felmerül a kérdés, hogy miért adjuk ki ezeket a könyveket. Egy héttel ezelőtt Theodórosz Terzopulosz művét mutattuk itt be, most pedig Suzuki mester könyvén a sor. Egy hónap múlva pedig Eugenio Barba és Nicola Savarese írásának fordítása fog következni. Ezek a művészek nem egyszerűen a színházelméleti és a gyakorlati szakma krémjét jelentik. Velük találkozni is rendkívül felemelő, munkájukat olvasni és gondozni pedig még inkább az. Az időpont is különleges, hogy a három mű kiadása létrejöhetett a 10. színházi olimpia idején, s az időszerűséget mi sem mutatja jobban annál, hogy a magyar közönségnek talán nem lesz még egy ilyen nagyszerű alkalma arra, hogy ezekkel a szakemberekkel személyesen is találkozhasson. A könyvnyomtatás hagyománya a művész testét, szellemiségét önti kézzelfogható formába. A magyar színházi szakma és oktatás számára ezek a művek hiánypótlóak: eddig nem készült magyar fordítás. Másrészt pedig a színházszeretők, a színház iránt érdeklődők is képet kaphatnak e könyvek által az itt és most megismert művészek filozófiájáról, módszereiről. Ehhez méltóan igyekeztük ezeket a könyveket olyan igényességgel kiadni, amely méltó a szerzők munkájához – osztotta meg gondolatait a könyvet kiadó Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, a Németh Antal Drámaelméleti Intézet intézetvezetője, Antal Zsolt.

