Németh Géza 90 – Tudományos konferenciát rendezett az Erdélyi Gyülekezet és a Selye János Egyetem

Az Erdélyi Gyülekezet a Selye János Egyetem Református Teológiai Karával közösen – Németh Géza református lelkész születésének 90. évfordulója alkalmából – nagyszabású nemzetközi tudományos konferenciát szervezett, melynek megrendezésére a hétvégén került sor. A konferencia szakmai elnöke dr. Karasszon István, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, az ószövetségi tudományok professzora volt.

A konferencián Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is előadást tartott. Forrás: Erdélyi Gyülekezet

A kétnapos szimpózium szombat délelőtt áhítattal kezdődött, melyet Fazekas István református lelkész tartott, majd Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke köszöntötte a résztvevőket. Karasszon István elmondta, hogy

modellértékűnek tartja az Erdélyi Gyülekezet kezdeményezését, hiszen Közép-Európában nem igazán fordul elő az, hogy egy gyülekezet a tudományos életbe bekapcsolódjon, noha ez tőlünk nyugatabbra és keletebbre is gyakran előforduló jelenség.

A doktoranduszokon kívül előadást tartott még Lukács Olga, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának professzora és dékánja, Gonda László, a Debreceni Református Egyetem Hittudományi Karának docense, Petheő Attila, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának docense és Tömösközi Ferenc, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának adjunktusa.

Vasárnap délelőtt Nemes Csaba református lelkész hirdette az igét, majd az ünnepi istentisztelet után a konferencia résztvevői megkoszorúzták a Németh Géza emlékére állított kopjafát és domborművet. Ezt követően Serfőző Simon Kossuth-díjas költő nyitotta meg a Himnusz haza címet viselő tárlatot, melyen Nemes Wanda színművésznő, Nagypásztor Andrea és Pósa Károly festőművészek képei kerültek kiállításra. A kiállításon Buda Ferenc címadó versét Kanda Pál színművész mondta el. A tárlat július 1-ig tekinthető meg a Reménység Szigetén.

Fazekas István vezető lelkész a zárszavában bejelentette, hogy a Németh Géza Nemzetközi Tudományos Konferenciát jövőre is meg kívánják tartani, majd beszélt arról is: kiemelten fontosnak tartja azt, hogy az Erdélyi Gyülekezet a tudományos munka támogatásával is hozzájárulhasson az egyházban és az egyházért folytatott kutatások sikerességéhez, valamint a magyar reformátusság egységességét erősítő kulturális programokhoz. Németh Géza munkásságát a vezető lelkész így összegezte: Németh Géza, a legendás református lelkész, aki magát az egyik versében „Názáreti Rózsa Sándor”-nak nevezte, előbb Monoron, aztán Ócsán, majd Érden hirdette Isten igéjét. Az 1956-os forradalmi helytállásáért vette először üldözőbe a hatalom, 1957-ben letartóztatták, majd Tökölre internálták, ahonnan egy év múlva szabadult. Érden szolgált 1963 és 1971 között, ahol templom- és imaházépítésbe kezdett a gyülekezettel.

Többször élesen kritizálta az egyházkormányzatot ebben az időszakban, elsődlegesen Bartha Tibor püspököt. Azt hangsúlyozta: szükséges, hogy az egyháznak a hatalommal szemben is belső tartása legyen.

A pártvezetés és az Állami Egyházügyi Hivatal a személyét veszélyesnek minősítette, ezért 1971-ben egyházi pert indítottak ellene, s „palástvesztésre” ítélték.

Németh Géza a missziós munkát ezután is folytatta, az ifjúságot mentő misszió és a drogmisszió élére állva rengeteg kallódó fiatalt térített Jézus Krisztus útjára, akik szenvedélybetegségüktől megszabadulva új életet kezdhettek. 1988-ban a Zsinati Tanács a korábbi büntetése alól mentesítette, ám a teljes rehabilitációja mind a mai napig nem történt meg.

Borítókép: A Németh Géza Nemzetközi Tudományos Konferencia hagyományt teremthet (Forrás: Erdélyi Gyülekezet)