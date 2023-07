Fazakas Szabolcs, a Bogár Park ötletgazdája a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, fontosnak tartja, hogy megismerjük a talpunk alatt lévő ismeretlen világot. Hangsúlyozta, hogy a rovarvilág nélkül az emberi élet is ellehetetlenülne. Az erdélyi fiataloknak is jobban meg kell ismerniük az ízeltlábúakat. Ezzel az esetleges gyermeki félelmeket el lehet oszlatni és be lehet mutatni a rovarok titokzatos és hasznos életét.

Bogárpark nyílt Szejkefürdőn (Fotó: Fazakas Szabolcs)

Bogárpark nyílt Orbán Balázs szülőföldjén

Jelenleg tizennyolc darab, motorikus óriásbogár látható a parkban, amelyek nemcsak mozognak, de hangot is kiadnak.

Felnagyítva láthatunk katicabogarat, óriássáskát, százlábút, szarvasbogarat, pillangót, herkulesbogarat, sőt még egy Dobrudzsában élő skorpiót is.

A gyermekek az óriásbogarak megtekintése mellett katonai terepjáróval és nagyítóval a kezükben igazi bogárszafariban is részt vehetnek, melynek során megismerhetik környezetünk apró élőlényeit.

A botsáska nem veszélyes. (Fotó: Fazakas Szabolcs)

Az a célunk, hogy ha valaki Szejkefürdőre jön, akkor ne autózzon át rajtunk. Maradjon egy kicsit, ismerje meg a vidéket, múltunkat, történelmünket és mindazokat a turisztikai látványosságokat, amelyek egyedülállók a térségben.

Fazakas Szabolcs azt is elárulta, hogy hasonló rovarpark nincs Kelet-Európában, ezért bíznak abban, hogy sokak számára vonzó célpont lesz a létesítmény. Kiemelte, hogy az elmúlt években tudatosan dolgoztak azon, hogy a térség turisztikai attrakcióinak száma növekedjen.

Borítókép: Székelyföldi Legendárium (Fotó: Fazakas Szabolcs)