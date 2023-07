Duplázik a Coldplay Budapesten

A szervezők ma jelentették be, hogy az elképesztő igény miatt a Coldplay a Music Of The Spheres világkörüli turné részeként egy második koncertet is meghirdetett Budapesten, 2024. június 18-ra a Puskás Arénába. A tájékoztatás szerint a regisztrált Coldplay tagok részére az elővásárlási lehetőség már elérhető a Coldplay.com oldalon.

A Coldplay 2024-es koncertjeinek plakátja (Fotó: Live Nation Central & Eastern Europe Kft.)

A 2021-ben megjelent lemez, a Music of the Spheres világkörüli turnéja tavaly márciusban indult, azóta a Coldplay már több mint hét és fél millió jegyet adott el, többet, mint bármelyik előadó az elmúlt két évben. A show a rajongóktól és a kritikusoktól egyaránt jó kritikákat kapott.

A hétszeres Grammy-díjas Coldplay (Chris Martin énekes, gitáros, billentyűs, Johnny Buckland gitáros, Guy Berryman basszusgitáros és Will Champion dobos) eddig több mint százmillió albumot adott el, és olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Yellow, a Speed of Sound vagy a Clocks.

A zenekar eddig egyszer, 2008-ban járt Magyarországon, akkor a Budapest Sportarénában adott koncertet, meglepő módon meglehetősen csekély érdeklődés mellett.

Most azonban úgy tűnik, hogy az elmúlt 15 év alatt a banda népszerűsége jelentősen megugrott hazánkban is.