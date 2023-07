Magyar siker: több mint száz előadással lép fel a Recirquel a világ legnagyobb kulturális fesztiválján

A Fringe legnagyobb programszervezője, az Assembly művészeti igazgatója, William Burdett-Coutts személyesen jött el megnézni Budapestre a különleges előadást, amit a cirkusz és a tánc soha nem látott formájaként aposztrofált. Ennek is köszönhető, hogy hatalmas számú, száznál is több előadásra szerződtek a társulattal. A produkciót augusztus 4. és 27. között összesen 112-szer mutatják be.