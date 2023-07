Nagy sikerrel debütált a balettverseny

Az idén debütáló Hungarian Ballet Grand Prix-re több mint 150 balettnövendék jelentkezett. Többek között Japánból, Tajvanról, az Amerikai Egyesült Államokból, de számos európai országból – például Ausztriából, Bulgáriából, Csehországból, Lettországból, Portugáliából és Ukrajnából – is érkeztek a 7–18 éves versenyzők, akik amatőr és profi kategóriában, klasszikus és kortárs produkciókkal nevezhettek.

Tizennyolc ország versenyzői vettek részt az első Hungarian Ballet Grand Prix-n. Ilyen nagyszabású balettversenyre még nem volt példa Magyarországon

– mondta a nemzetközi verseny gáláján Steiner-Isky Annamária főszervező, a Magyar Állami Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány kuratóriumának elnöke.



A Youth Grand Prix-t és az azzal járó kétezer eurós pénzjutalmat Porkoláb Cecília, a Magyar Nemzeti Balettintézet, a Junior Grand Prix-t és az ezer eurós díjat pedig Marta Barbeiro, a portugál Conservatório Internacional de Ballet e Dança növendéke vehette át. A Jövő tehetsége különdíjat Pálfi Adél és Arina Kurbatova, a legjobb férfi táncos díját Viacheslav Hosachynskyi kapta meg, a legjobb balettiskolának pedig a Conservatório Internacional de Ballet e Dançát választották.

Vissza kell adni ennek a művészeti ágnak a rangját, meg kell szerettetni a szülőkkel a balettot, meg kell mutatni nekik és gyermekeiknek, milyen szépségek és milyen karrierlehetőségek vannak ezen a gyönyörű pályán

– fogalmazott Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

Nem véletlenül esett Veszprémre a szervezők választása, hiszen amellett, hogy idén Európa kulturális fővárosa, Veszprémnek komoly tánc- és mozgásművészeti múltja van, a balettoktatás évek óta magas színvonalú

– emelte ki Wahab Rita, az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programot megvalósító VEB2023 Zrt. vezérigazgatósági kabinetvezetője.



A balettnövendékek teljesítményét a hazai és a nemzetközi balettélet kiválóságai értékelték. A Hungarian Ballet Grand Prix zsűrijének elnöke Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett és Balettintézet igazgatója, a legjobbnak járó díj odaítélésében pedig Aradi Mária, Balázsi Gergő Ármin, Dózsa Imre, Leblanc Gergely, Pongor Ildikó, valamint Agnese Andersone, Tatiana Melnik, Albert Mirzoyan és Viktoria Podolskaya is részt vett. Zsűritagként, valamint a verseny díszvendégeként Veszprémbe érkezett Kateryna Kukhar, az Ukrán Nemzeti Opera prímabalerinája, a Kijevi Nemzeti Balettiskola igazgatója is.

A produkció első 30-40 másodperce elég ahhoz, hogy a zsűri meg tudja ítélni, milyen szinten áll egy versenyző – fontos a tánctechnika, a muzikalitás, a ritmusérzék, a színészi képességek és még sok minden más. A balettben nincsenek »jelentéktelen« mozdulatok, minden apró részlet számít

– mondta Kateryna Kukhar.

Amikor a versenytársaitokra néztek, gondoljatok arra, hogy néhány év múlva velük együtt léphettek színpadra balettművészként

– üzente a balettnövendékeknek Solymosi Tamás, a zsűri elnöke, hozzátéve: a versenyen indulók az elmúlt négy napban sokat tanultak egymástól, ez a tudás is segít majd nekik a további fejlődésben.



A balettnövendékek több elismert mester kurzusain is részt vehettek – a Hungarian Ballet Grand Prix döntőjének első három napján Tatiana Melnik, Agnese Andersone, Albert Mirzoyan, Viktoria Podolskaya, valamint Kateryna Kukhar és Solymosi Tamás is tartott balettórát.

A Hungarian Ballet Grand Prix programja nagyszabású gálaműsorral ért véget. A program Hampel Katalin divatbemutatójával kezdődött, amelyhez DJ Bootsie szolgáltatott zenei aláfestést, ugyanakkor fellépett ifj. Sárközy Lajos is. A gálán a legjobb eredményt elért táncosok mellett felléptek az Operaház balettművészei, akik Hans van Manen/Astor Piazzola 5 tangó című egyfelvonásosát adták elő.

Borítókép: A Hungarian Ballet Grand Prix Junior és Youth Grand Prix győztese, Marta Barbeiro és Porkoláb Cecília (Fotó: Hungarian Ballet Grand Prix)