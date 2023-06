Az ország egyik legjobb akusztikájú koncerttermében vezényelheti bárki a saját hangjából álló kórust

A Kodály Központ hangversenytermében lesz látható a fesztivál egyik leginkább magával ragadó, monumentális látnivalója, a Gaia. A hét méter átmérőjű, fejünk felett lebegő installáció a Földet ábrázolja – számol be róla közleményében a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

A Gaia, a hét méter átmérőjű installáció, amely a Földet ábrázolja (Forrás: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.)

Mint írják, az angol Luke Jerram alkotása olyan érzetet kelt, ami az űrhajósok beszámolóiból lehet ismerős: az élmények közös jellemzője az élet összefüggéseinek mély megértése, a bolygó iránti féltés és a környezetünk gondozásával kapcsolatos felelősségtudat megújult érzése.

A belülről megvilágított installáció minden centimétere 18 km-t ír le a Föld felszínéből, a műalkotástól 211 méterre állva láthatná úgy a közönség a bolygót, ahogyan az a Holdról látszik.

Az élményt a BAFTA-díjas zeneszerző, Dan Jones térhatású hangkompozíciója teszi teljessé. Fény Útja Extra karszalaggal látogatható!

Belgiumból érkezik a Kodály Központba a című interaktív kórus installáció, amely lehetőséget nyújt az embereknek, hogy egyszerre legyenek karmesterek és egy teljes kórus.

A látogatók hangját rögzítik videóban és hangban, majd ebből egy teljes kórust alakít ki a szoftver, a képernyőkön az illető arcát, a hangszórókból pedig a kórussá bővített hangját hallva, így a résztvevő a saját magából álló zenekart vezényelheti egy pálcával.

Az installáció célja, hogy az emberek másképp éljék meg a zenét, mivel belemerülnek a saját rezgésükbe és harmóniájukba. Fény Útja Extra karszalaggal látogatható!

Mint a közleményben írják, az épület külső fényköntöst is kap. Az észlelés, az út, a megérkezés lépcsőzetes folyamatán vezeti végig a látogatót a 380-780 Collective által komponált fényinstalláció, melynek a Kodály Központ homlokzata és környezete ad otthont.

Fényfestés a Pécsi Nemzeti Színház épületén a Zsolnay Fényfesztiválon (Forrás: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.)

A programsorozat a klímavédelem kérdésével külön rendezvényeken foglalkozik. A Kodály Központban napközben az UNICEF Klímahősök programjain vehetnek részt a látogatók. A szervezet a klímaváltozás hazai kiemelkedő szakembereivel közös gondolkozásra és párbeszédre hívja a fiatalokat.

Július 7-8-án Nemzetközi klímatárgyalás-szimuláció és beszélgetés várja az érdeklődőket Botos Barbara Magyarország klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős utazó nagykövetével.

Az interaktív játékos megbeszélés a 12–18 éves korosztály számára ajánlott. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezni ITT lehet.

A természet védelme: ki kit véd? címmel tart előadást július 8-án Jordán Ferenc, a Pármai Egyetem kutatója. Előadásában az ember és a természet viszonyáról lesz szó. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

A fesztiválon ingyenesen megtekinthető az UNICEF Magyarország Fotókiállítása.

Emberi sorsokba és történetekbe nyerhetnek betekintést az érdeklődők a világ azon területeiről, ahol az éghajlatváltozás következményei már most is jelen vannak a mindennapokban. A kiállítás elgondolkodtató és sokszor torokszorító képei arra hívják fel a figyelmet, hogy a klímaválság egyben gyerekjogi válság. Nem csak a jövőben, hanem már most is.

Fotó: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. / Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

A 7. Zsolnay Fényfesztivál programjairól bővebben a rendezvény hivatalos oldalán olvashatnak.