A megunhatatlan slágereket a 100 Tagú Cigányzenekar bravúros szólistái vezetésével a Budapesti Operettszínház népszerű művészei, Oszvald Marika, Fischl Mónika, valamint Homonnay Zsolt idézik meg. A Budapest Folk Dance táncosainak lenyűgöző koreográfiái által kiteljesedő produkciók egy különleges zenei utazásra hívják a közönséget. A gála a legnépszerűbb előadások világába repíti el a zenés színház rajongóit.

Homonnay Zsoltot néhai nagyapjára emlékeztetik a 100 Tagú Cigányzenekarral közös operettgálák Fotó: Havran Zoltán



Az est egyik fellépője, Homonnay Zsolt a gála kapcsán egy személyes történetet is megosztott a közönséggel. Mint mondta, a 100 Tagú Cigányzenekarral együtt dolgozva mindig a húsz évvel ezelőtt eltávozott nagyapja jut eszébe.

– Rendkívül büszke lenne rám, ha láthatná ezeket a koncerteket, hiszen a cigányzene volt az ő nagy kedvence, ezen belül is kifejezetten rajongott a 100 Tagú Cigányzenekarért

– idézte fel emlékeit a színművész, hozzátéve, hogy legutóbb egy egészen különös dolog történt vele. – Még jó tíz évvel ezelőtt meséltem nagyapámról a csapatnak, ami a napokban, a gödöllői koncertünkön eszembe is jutott. Éppen akkor, amikor az egyik zenésznek is előjött ez az emlék, aki ezt meg is osztotta velem. Véletlenek nincsenek! Keszthelyen is nagyapám emlékére fogok játszani. Főleg, hogy Kálmán Imre és Lehár dalai szinte új életre kelnek ezzel a formációval. Össze sem hasonlítható a hangulat egy színdarabbal, hiszen ezeknek a daloknak van egy olyan dimenziója, aminek az előcsalogatásához a cigányzene fűszerére van szükség – mesélte az operettszínház művésze a közelgő előadás apropóján.

