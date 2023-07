– 2012-ben, amikor a LoveBugot nyitottam, még nem volt akkora divat a másodkézből vásárlás, viszont én már kamaszkoromtól kezdve mindig is a turikban kerestem a különleges és egyedi darabokat, mert egyrészt ez megfizethető volt, illetve akkoriban még nem voltak fast fashion üzletek, nehéz volt egyedi dolgokat beszerezni. Egyébként is a szüleimmel rengeteg időt töltöttünk az ecseri piacon, szóval nekem a régi dolgokhoz fűződő szerelmem régre datálható. Úgy tapasztalom, az elmúlt évtizedek eldobható darabokra épülő gazdaságában normálisnak tűnt, hogy több tucat ruhát vásároltunk és dobtunk el. Mostanában azonban azt látom, a csajok büszkék arra, ha valamit secondhandben vesznek, egyenesen trendi azzal dicsekedni, ha jó áron találunk valami menő holmit, és persze mögötte ott van a jó érzés, hogy ezzel kicsit teszünk a bolygónkért, ugyanis a textilipar az egyik legszennyezőbb iparág a világon− meséli Violetta, miközben a színektől és formáktól megrészegülve kutakodom a polcokon.

Kincsek Kertész Violetta üzletében Fotó: Havran Zoltán

A belvárosi üzletbe lépve azonnal szembesülünk azzal, hogy itt bizony nem csak néhány csinos ruhát látunk majd, hanem napszemüvegek, könyvek, bizsuk, dekorációs elemek között is válogathatunk. Úgy érezhetjük magunkat, mint a menő nagytesó szobájába beszabaduló tini. – Visszatérő álmunk volt a pesti üzlet, de mindig közbejött valami, például a Covid. Amikor megtaláltuk ezt, leültünk elé a padra, és tudtuk, ez lesz az. A helyiség maga jó állapotban volt, így gyorsan meg tudtunk nyitni. Számomra az volt a legfontosabb, hogy a rám jellemző csajos, pozitív hangulatot hozzam úgy, hogy a fiúk is megtalálják benne a számításukat, például a bakelit sarokban.

A bútorok is használtak, igyekeztem őket úgy válogatni, hogy meglegyen az eklektikus harmónia, egyfajta rendezett káosz, mintha a kilencvenes évek tipikus kamasz birodalmába lépnénk be.

Itt jól megfér egy aranykeretes szentkép és egy neon Casino felirat.

Ahogy 2012-ben a turizás sem volt egy trend, úgy a social media platformok sem ölelték körbe ennyire a mindennapjainkat. Ám Violetta szerint ennek a szcénának kifejezetten jót tettek a közösségi szájtok. – Nagyon jó látni azt, hogy rengeteg sztár, főleg külföldön szívesen visel vintage darabokat, például Margot Robbie ugyanabba a ruhában jelent meg a Barbie- film promotálásán, mint amiben Claudia Schiffer partizott a kilencvenes években. De Katalin hercegné is a bevett protokoll ellen megy minden alkalommal, amikor egy-egy darabot többször magára ölt. Ezen jelenségek bemutatására millió TikTok trend épül, nagyon fontos üzenetet hordoznak, és kis lépést jelentenek a fenntarthatóság felé. Arról nem is beszélve, hogy nekünk is remek lehetőség az önpromócióra. Engem amúgy az sem zavar, hogy megjelentek azok a különböző appok, amelyeken használt holmikat lehet árulni és venni. Ezek nem konkurenciáim, viszont itt is bele lehet esni abba a hibába, hogy feleslegesen összevásárolunk olyan darabokat, amelyeknek nem jó a mérete, minősége, szóval résen kell lenni, és érdemes mérlegelni.

Itt könnyű valami különlegesre bukkanni Fotó: Havran Zoltán

A bohém boltocskában már sok évvel ezelőtt érezhető volt, hogy Violetta óriási érzékkel kapja el a vissza-visszatérő divathullámokat, elég csak a Martens bakancs vagy a nagy, lógós bőrkabátok iránt érzett lelkesedésre gondolni. Így az újabb őrület okán fontos megemlíteni, hogy a Hajós utcai boltban vintage high end márkás viseletekre és sneakerekre is bukkanhatunk. A kis üzlet tulajdonosa elárulta, ezekre általában véletlenül bukkan rá.

− Sajnos a beszerzés nem úgy van, hogy bemegyek valahova, és leakasztok a polcról egy jó állapotú Chanel táskát. Nekem is vadásznom kell rájuk.

Vannak utánzatok, de akad egy-két igazi ritkaság. A beárazás előtt viszonylag hosszas kutatást kell végeznem, hogy minden a valódi besorolást kapja meg.

A divat ciklikussága eredményezheti azt, hogy ezekre óriási a kereslet, meg persze mindenki szereti a luxust.

Millió szín és forma minden apró részletben Fotó: Havran Zoltán

Ahogy a Margit körúti műteremlakásból kialakított tizenkét esztendős LoveBugnak, úgy a LoveChildnak is a fő vásárlóbázisát „a törzsközönség” adja majd hosszú távon, ám a kiváló helyszínválasztás miatt biztosan a turisták kedvelt szuvenír lelőhelye is lesz egyben. Ki ne akarna hazavinni Európa szívéből egy szőrmés napszemüveget, egy elfeledett művészeti albumot vagy vinyl lemezt?

– Vékony határon mozog az „annyira csúnya, hogy már szép”, illetve az ízléstelenül giccses. Én hiszek abban, hogy itt minden megtalálja a saját gazdáját. Nem szoktunk senkire semmit rátukmálni, maximum tanácsot adunk, kihez, mihez milyen szín, anyag, forma passzol. Számomra egy történettel bíró indonéz kagylóékszer többet jelent bármilyen új fast fashion vagy high-end darabnál. Hiszek benne, hogy a másodkézből származó holmiknak van egyfajta spirituális, újjászülető energiája – magyarázta Kertész Violetta.