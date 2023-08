A fiatal generáció is alkot a Balaton ihletésében

Elsősorban a nyár és a Balaton igézetében született festményeket válogatja augusztusi balatonfüredi aukciójába és az ahhoz kapcsolódó kiállításra a Pintér Galéria és Aukciósház, amely idén 14. alkalommal költözött le néhány hétre a tó mellé.

Forró Betonon. Bereczki Kata új festménye Balaton témában (Fotó: Bereczki Kata)

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy minden évben a kortárs festőművészek élvonala adja be a munkáit az aukcióra, és közülük többen eleve erre az alkalomra alkotnak.

Negyedik éve van jelen itt Bereczki Kata festőművész a Balaton-partra álmodott arctalan kompozícióival. Idén a Forró betonon című képet adta be, három napozó nővel, akik ismerősen hathatnak a festő által ábrázolt, homogén foltokból építkező technika miatt.

– Fotókból indulok ki, van, hogy a Fortepanból inspirálódok vagy családi fotók alapján dolgozom. Nem mindig egy az egyben használom ezeket a képeket, amelyeket azután számítógépen, vonalas rajzként rakok össze, majd azt viszem fel a vászonra. Ezzel a módszerrel lettek arctalanok ezek az alakok, de a

témáim eléggé közösségiek, a néző így könnyebben belehelyezkedhet, viszontláthatja saját környezetét

– fogalmazott a Magyar Nemzet érdeklődésre az alkotó.

Mások mellett a szenior generációból Fehér László, Bukta Imre, Keserü Ilona, efZámbó István, Turcsányi Antal, Szemadám György, Olajos György, Szyksznian Wanda munkáira lehet licitálni. A közép generációból, Weiler Péter, Király Gábor, Osgyányi Sára, és Péterfy Ábel képei kerülnek kalapács alá, a legfiatalabbak közül Marosi Panni, Labrosse Daniel, Minyó János képeit gazdagítják az aukciót.

Ritkaság a mostani aukción Gundelfinger Gyula 1891-es, Szigliget című festménye, amely a kínálatban a legrégibb kép. Meg kell jegyezni, hogy a Balaton-ábrázolás is ebben az időszakban kezdett népszerű lenni a magyar festészetben. – Igazság szerint egy múzeumnak kellene megvennie ezt a képet. Az elmúlt évek tapasztalatából azt mondhatom, hogy mára alig van a piacon XIX. századi Balaton-ábrázolás. Ezért az idei tárlat kiemelkedő darabjának tartom Gundelfinger alkotását – hangsúlyozta az aukciós ház vezetője.

Rendhagyó az is, hogy tizenegy darab Molnár C. Pál-alkotás jelenjen meg egy árverésen. Ezek a képek három helyről kerültek a kínálatba. A festő Római Akadémián töltött időszakából, valamint az itáliai és a magyarországi utak alkotói korszakában festett képek szerepelnek most a kínálatban.

Személyes kedvenceim közé tartozik Molnár C. Pál, akinek átütő kedvesség, szépségszeretet árad az alkotásaiból.

– Pontosan az az üzenet, amit én is szeretnék interpretálni a közönség felé – mondta Pintér Péter. Nehéz ma Molnár C. Pál-képekhez jutni, és az elmúlt öt évben látványosan megugrott a művei értéke.

Érdemes megfigyelni egy aukció történetében azt is, hogy miként fedeznek fel a gyűjtők és a műkedvelők egy-egy alkotót. Az elmúlt évek egyértelmű sztárjának nevezte Czene Bélát a galériavezető, aki idén két képével lesz jelen az aukción. –

Czene-képek voltak a nyári aukciónkon az első milliós leütések, ami már csak azért is figyelemreméltó, mert az itteni megjelenése előtt százezer forint alatt voltak ezek a művek.

Akt kék drapériával – Czene Béla alkotása Fotó: Pintér Galéria

Idén egy 1965-ös és egy 1973-as képét válogattuk a tételek közé, két női aktot, ami a kedvenc témája volt a művésznek – magyarázta.

A füredi aukciók története azt mutatja, hogy évről évre egyre több érdeklődőt és vevőt vonz az esemény. Fontos megjegyezni, hogy nemcsak a licitáló körre számítanak, hanem azokra is, akik közösségi élményként, műkedvelőként szeretnének részt venni az árverésen, hiszen a füredi társasági élet elmaradhatatlan állomása lett a Pintér Aukció.

– Biztos vagyok abban, hogy az emberek mindennél jobban vágynak a szépségre és az életszeretetre. Rettentő rossz érzés, hogy pár száz kilométerre tőlünk háború van.

A magunk eszközeivel, a kiállítással is próbálunk küzdeni ez ellen, és derűt, kapaszkodót felmutatni

– hangsúlyozta a ház vezetője.

Ennek jegyében a Vaszary-villa kertjében több mint háromszáz műalkotásra lehet majd licitálni augusztus 12-én.

Borítókép: Osgyányi Sára alkotása (Fotó: Pintér Galéria)