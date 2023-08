A XX. századi magyar tekintet formálta a fényképezés formanyelvét + videó

Éppen csak egy éve mutatta be találmányát, a dagerrotípiás eszközt a világnak Louis Daguerre, miután 1840. augusztus 29-én megérkezett hazánkba is a fényképezés történetének első képrögzítési eljárása, ugyanis ekkor ismertette a dagerrotípia készítésének módját Vállas Antal mérnök, matematikus, egyetemi tanár. Ezt a dátumot később a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kinevezte a magyar fotográfia napjának.

Kőrösi Orsolya szerint a turisták rácsodálkoznak arra, hogy Capa magyar származású (Fotó: Havran Zoltán)

Az XIX- XX. század találkozásánál viharos sebességgel terjedt a fotográfia, gombamód szaporodtak a fővárosban a fotós műtermek. − Gyakran használom azt a fordulatot, hogy mi fotósnemzet vagyunk, ugyanis volt egy olyan időszak a XX. század elején-közepén, amikor valóban a magyar fényképészek szabták a fotográfia irányvonalát. Olyan típusú formanyelvújítók voltak, amilyenek még nem születtek korábban. Ilyen volt például Robert Capa, André Kertész, Moholy-Nagy László és Halász Gyula, alias Brassaï − meséli Kőrösi Orsolya, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ ügyvezető igazgatója, miközben az intézmény új, állandó kiállítását járjuk be, amely a világhírű Robert Capa hagyatékából állt össze. A magyar állam 2008-ban vásárolta meg a tárlat alapjául szolgáló Master’s Set III (Mestergyűjtemény) sorozatot, amely 937 darab, a kilencvenes években készült nagyítást tartalmaz. Ezzel New York és Tokió mellett Budapest vált a Capa-hagyaték legfontosabb őrzőjévé.

Kőrösi Orsolya hozzátette, szereti a magyar tekintet kifejezést is használni. – Hazánk fotográfusainak van egy különleges látásmódja. Egy olyan részvéttel teli, empatikus tekintet ez, amely közel megy a tárgyához, ahogy Robert Capa is tette. Ő a háborút mutatta meg testközelből úgy, ahogy még senki. Ezért volt szenzáció minden, spanyol fronton készített felvétele. Nemcsak magát a harcot, a háborút vette föl közvetlen közelből, hanem például a hátország életét, a szenvedését, és mindezt olyan résztvevéssel, amely újszerű volt.

Robert Capa sosem látott szemszögből mutatta be a háborút (Fotó: Kurucz Árpád)

Miközben a megismételhetetlen Capa-képeket csodáljuk, a központ igazgatója hangsúlyozza, hogy André Kertész is újító volt a fotográfiában. – Nagyon közhelyes leszek, de ő egy zseni volt. Munkássága évtizedekig meghatározta a vizuális kultúrát, mélyen humanista és személyes, ugyanakkor az egyetemest is magukban hordozó fényképei mindenkihez szólnak. Fényképezőgépével hét évtizeden át készített vizuális naplót, azt fotografálta, ami érdekelte, ami hatott rá: életét, önmagát, társát, barátait, személyes élettereit, az őt körülvevő világot. Nem véletlen az, hogy számos neves nemzetközi lapban, szakmai folyóiratban őt és Capát is rendszeresen a valaha élt legjobb száz fotográfus közé sorolják – elemzi Kőrösi Orsolya, aki arra is kitér, hogy az intézményben jelenleg is van egy Kertész-kiállítás, amelybe többek között a Szigetbecsének ajándékozott fotói és tárgyai kerültek be. A művész gyermekkorának nyarait ott töltötte, az akkor szerzett élmények nagy hatással voltak rá.

Az állandó Capa-kiállítás kapcsán kiderült, hogy Kőrösi Orsolya a legfontosabb teremnek azt tartja, amely Robert Capa első tizennyolc évét mutatja be. – A külföldi turistáknak még mindig nagy felismerés az, hogy Capa magyar volt. A haditudósító felnőtté válásának időszaka hatalmas kutatómunkát igényelt Csizek Gabriella kurátortól. Ez a tér az, amely valóban hazahozza az Amerikába letelepült fotóst. Kiemelt helye van a tárlatban „a mi Mona Lisánknak”, avagy A milicista halála című képnek. Ez a felvétel komoly érzelmeket tud kiváltani, mivel a halál pillanatát örökítette meg, ráadásul van egy nagyon komoly vita is körülötte annak kapcsán, hogy mennyire volt ez beállítva, megkomponálva. Erre általában azt mondom, hogy az igazán jó fotóriporterek, mint például Robert Capa is, olyan egyetemes művészeti, kulturális tartalmakat hoztak létre, amelyek túlmutatnak ezen a vitán – zárja beszélgetésünket Kőrösi Orsolya.

