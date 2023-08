Állatok farsangja versben és zenében

Átéltük a zenén és a verseken keresztül például a hattyúk szépséges agresszivitását, a porcelánboltba betévedő elefánt ormótlanságát, a rohanó antilopok szökdelését, a baromfiudvar zsongását vagy Rimszkij-Korszakov őrjítő dongóját. A Budafoki Dohnányi Zenekartól megszokott, kiváló interpretációk mellett Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész virtuóz játékában is gyönyörködhettünk.

Az Állatok farsangja című előadáson Balázs János, HollerungGábor és Lackfi János. Fotó: Bódi László

Saint-Saëns: Állatok farsangja

– A tavalyi Cziffra György Fesztiválra készült ez a produkció, a gálahangversenyen adtuk elő – avatott be a részletekbe a zongoraművész. – A fesztivál művészeti vezetőjeként keresem azokat a műveket, amelyekkel színesíteni tudjuk a repertoárt, ahol az előadóművész az alkotóművész társává tud válni és a művészeti ágak találkoznak. Saint-Saëns az Állatok farsangja nagyon közkedvelt darab, de ha önmagában csak a zenét játsszák és nincs hozzá próza, nem biztos, hogy a közönség minden tételt megért. Lackfi János zseniális költő, egészen különleges észjárása van. Rögtön megtalálja, amire az ember nem is gondol, és vicces, groteszk, olykor komoly mélységeket, igazságokat érint verseiben, Saint-Saëns zenéjéhez idomulva. Ezen az előadáson Rameau, Bartók és Rimszkij-Korszakov néhány kompozíciójával egészítettük ki a műsort – emelte ki Balázs János, majd elmondta, hogy nehezített terepen adta elő a művet, amelyet Saint-Saëns eredetileg két zongorára írt. A művész kétzongorányi anyagot játszott el saját átiratában egy zongorán. A zongoraművész jövőbeli terveikről is beszélt: arra készülnek, hogy ezt a produkciót elviszik állatkertekbe, hiszen nagy élmény lehet majd a közönségnek az állatkerti séta után részt venni egy esti koncerten, ahol zenében és versben is megjelenítik az állatokat. – Ez az előadás sokat tehet az érzékenyítés terén a fiatal generáció klasszikus zenére nevelésében. Nagyon kell nekik az impulzus, a verbális, a zenei erő, a ritmus, ami humorral teli – tette hozzá a zongoraművész.