Kulturális ínyencségek a Denagyvilág fesztiválon

Szombat délután kerékpárral érkeztünk Szigetmonostorra Szentendréről, a Pásztor-rév néven ismert elektromos kishajón. A partra érve lenyűgöző látvány visszatekinteni Szentendre képeslaparcára és a várost körülölelő hegyekre. Hamar elértük Szigetmonostort a széles úton, ahol alig találkoztunk autóval, a faluban pedig a kijelölt bicikliúton közlekedtünk. A nagy melegben első utunk a Régi-Módi Presszóba vezetett, amelyet két éve nyitottak meg a szigetmonostori gyökerű új tulajdonosok a település egyik központi helyén, a sokak által ismert régi presszó helyén. Nem titkolt céljuk volt, hogy az évtizedes hagyományokra építve, a jelenkor aktuális igényeinek megfelelően, ismét a helyiek egyik meghatározó közösségi terét hozzák itt létre, amely a hagyományos vendéglátáson túl kulturális programokkal is várja a vendégeket.

Szesztay Dávid multiinstrumentalista zenész és dalszerző szólókoncertje a fesztivál második napján. Fotó: Selmeczi Tamás

A fesztivál változatos programjai

A finom limonádét kortyolva ültünk le a presszó hangulatos udvarán kialakított nézőtérre, ahol Szesztay Dávid multiinstrumentalista zenész és dalszerző lenyűgöző szólókoncertjét hallgattuk meg. Majd a változatos programkínálatból választva a Horányhoz közeli szántóföld felé indultunk, ahol az egyik rendezvényhelyszín, a Puszta Monostori Birkás farm várta a látogatókat. Sok család érkezett, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a juhokat, kecskéket, teheneket is tartó állatfarmmal és megcsodálják az autentikus jurtát. Az istállókkal és karámokkal szemben Szűr Tímea sajtszalonjában a farm saját készítésű sajtjait, sajtkrémeit kóstoltuk meg. Hogy teljes legyen az élmény, a hangulatos udvaron kiválasztott bakelitlemezt hallgattuk a régi lemezjátszón. Július 29-én, a Pici rendezvénysorozat részeként érdemes ellátogatni a farmra, ahol bemutatkozik a Puszta Monostori Birkás és sajtszalon.

Szűr Tímea sajtszalonjában a farm saját készítésű sajtjait, sajtkrémeit kóstoltuk meg. Fotó: Selmeczi Tamás

Nagyszerű gyerekprogramokat rendeztek a Madárbarát parkban: kézműves foglalkozásokkal, kincskereséssel, gyerekzenekarok koncertjeivel, a nap végén pedig család- és gyermektáncházzal várták a kisebbeket.

A Panoráma színpadon

Utunkat a Fő utcán található Panoráma színpad felé vettük, ahol este fél nyolckor Szirtes Edina Mókus és Lackfi János közös műsorát hirdették meg. Lőrinczy György, a Szentendrei Teátrum igazgatója ajánlotta fel kertjét a fesztivál számára, ahol az udvargazda és szerkesztő Szirtes Edina Mókus énekes, hegedűművész volt. A felújított régi parasztház udvarára lépve egy varázslatos világ tárult a szemünk elé. A szépen gondozott, virágos portán Lőrinczy György fogadta a vendégeket. Mint mondta, szülei kezdték el harminc éve a parasztház felújítását, ő most fejezte be és néhány éve ki is költözött Szigetmonostorra. A lefelé szélesedő portán, a hatalmas fák árnyékában léptek fel a művészek, mögöttük eleven díszletként magasodtak a hegyek. A magával ragadó helyszínen Lackfi János nagy sikerű #jóéjtpuszi-kötetéből és az új, Esőtánc kötetből olvasott fel verseket, amelyhez elképesztő zenei és lelki utazást varázsolt Szirtes Edina Mókus.

Szirtes Edina Mókus és Lackfi János műsora. Fotó: Selmeczi Tamás

A Denagyvilág színpadon este fél hétkor kezdődtek a programok. Egymást követte a Zajnal, a Cimbaliband és Szabó Balázs bandája. Ahogy Varga Kornél zenész, a fesztivál szervezője korábban elmondta, a nagyszínpaduk a szélesebb kört próbálja megszólítani, míg bizonyos helyszíneik mérete és előadói megkövetelik az intimebb hangulatot. Mint mondta, nagy tömegekről nem lehet beszélni itt sem, hiszen a fesztiválon a világzene és a népzene dominál. Céljuk az, hogy lássák az embereken, tényleg feltöltődnek, élményekkel gazdagon mennek haza, és jó hírét viszik a fesztiválnak, amelyet reményeik szerint jövőre is folytatnak.

Borítókép: Lőrinczy György kertjében alakították ki a Panoráma színpadot (Fotó: Selmeczi Tamás)